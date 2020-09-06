外資狂賣、新台幣卻升值！分析師曝「影響匯率」主因：沒那麼單純

▲台幣匯率表現強勁。（圖／記者湯興漢攝）

記者林妤柔／綜合報導

國外第二波疫情逐漸升溫，導致外資不停賣台股，但新台幣卻不斷升值，讓許多投資人不解。對此，證券分析師陳相州在粉絲團《股添樂 股市新觀點》分析新台幣升值的主因，認為並非只有外資買賣那麼單純。

金管會4日表示，隨著疫情趨緩、金融市場回穩後，外資又轉淨匯入，6月淨匯入超過40億美元、7月也持續淨匯入約9.28億美元；不過近期國外第二波疫情再度升溫，使資金開始轉出，8月的淨匯出近40億美元，為39.64億美元，超過新台幣千億元，其中屬於一般外資淨匯出約39.13億美元、陸資淨匯出約0.51億。

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陳相州表示，常看到外資轉多少錢出去，新台幣就要貶值；匯了多少錢進來，新台幣就升值的股市文章，使民眾以為新台幣升貶值，就跟外資有沒有提款有關，「實際上這是種非常簡化、簡化到錯誤百出的說法」。

新台幣升貶跟實際影響因素沒有這麼單純的關係，陳相州直言，「實際上，影響匯率同時還得看國際收支，包含經常帳、資本帳、金融帳，這才是真正影響匯率的因素」。接著，他分享一張表格，裡頭只計算外國人的買賣動向，沒有包括本國人購買的海外資產及經常帳的部分，其實這些也會影響匯率。

▲金管會統計，8月的淨匯出為39.64億美元。（示意圖／ETtoday資料照）

陳相州舉例，台灣第二季的金融帳流出165億美元，當中包含外資在台股提款的33億美金，也包含我國大舉投資海外的155億美金，圖表只說明「外資在股市提款金額」，實際上它在金融帳占比不高，真正高的是我國大舉投資海外份額，就是這155億美金，所以實際流出資金數字比圖表顯示得更多。

為什麼資金轉了這麼多錢出去，新台幣卻一直升值，不是該貶值？陳相州指出，主要是經常帳部分，第二季因為半導體優勢，電子零組件出超擴大，使得商品貿易順差高達155億，再加上海外直接投資所得增加，初次所得順差62億，2者使得整體經常帳第二季大幅順差217億。

「現在把兩個數字兜起來，雖然金融帳大舉流出165億，但是經常帳卻流入更大金額的217億，所以外匯供過於求，使得本幣出現升值壓力。」陳相州解釋，這才是新台幣一直升值的主因。