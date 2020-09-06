日本「第4大湖」戲水…3人遭船捲入！　8歲童死亡、2人重傷

▲日本福島縣豬苗代湖。（圖／翻攝自Google map）



記者張方瑀／綜合外媒報導

日本東北福島縣「豬苗代湖」6日上午發生嚴重戲水意外，一艘在湖面航行的小船不慎將戲水的遊客捲入船底，造成1名8歲男童死亡，另外1名8歲男童與35歲女性受到重傷。據了解，當時是兩個家庭在湖中戲水時遭捲入。

綜合日本《讀賣新聞》、《經濟新聞》報導，位在福島縣會津若松市的豬苗代湖在當地時間6日上午11時左右，發生遊客遭小船捲入的死亡意外。當地警消部門表示，他們接獲民眾報案指出，當時湖面上有5人在游泳，結果一艘小船開過去後，不慎將其中幾名遊客捲入船底。

這起意外造成1名8歲男童死亡，另外1名8歲男童與35歲女性受到重傷，還有1名10歲男童受到輕傷；據了解這幾人分別來自兩個家庭，他們相約來湖邊戲水。

「豬苗代湖」（Lake Inawashiro）又名天鏡湖，是日本第四大湖，每到夏天都會有許多人來到湖邊戲水，還有有天鵝、水鴨等豐富自然生態，是當地人與遊客休假時的必訪景點。

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