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花4萬8帶家人住城堡飯店Villa　他赤裸泡湯發現「監視器對內拍」

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林姓讀者向本刊爆料，上月底帶妻女到瑞穗天合國際觀光酒店度假，湯屋外竟有監視器朝屋內拍攝，他質疑隱私遭侵犯，酒店卻不讓他看畫面，目前已準備提告。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，由於台灣疫情相對安全許多，導致國旅大爆發，旅遊糾紛也隨之增多，本刊接獲讀者林先生投訴，指他在8月27日到29日帶著妻女到花蓮瑞穗天合國際觀光酒店展開3天2夜的美好假期，未料住宿第2晚，赫然發現湯屋外有監視器朝著湯屋拍攝，由於他當時全身脫光，擔心隱私外洩，酒店人員卻不願讓他查看影像內容，為討公道已委任律師提告。

林先生向本刊說，當晚他和3歲女兒在湯屋泡湯玩水時，赫然發現窗外的庭院圍牆上竟有紅點在閃爍，由於他住的是Villa房型，占地百坪，庭院也有圍牆和外界阻隔，他以為春光不會外洩，全身赤裸地走近一看，赫然發現這紅點竟是監視器，泡湯過程恐全被看光光，由於涉及隱私，他立即找來酒店人員了解狀況。

林先生不滿酒店在Villa內安裝監視器，他入住時不但沒告知他，他發現後，酒店也不願提供畫面。（讀者提供）

林先生說，幸好太太因身體因素未泡湯，當下他向酒店值班經理要求觀看被錄到的影像畫面及拷貝一份複製檔案，酒店人員承認過去也有其他房客曾反映類似的事情，並稱裝監視器是為了房客安全，對於他的要求會再往上通報。

直到隔天退房，酒店人員態度雖然都還是很好，卻仍堅持在Villa圍牆上裝置監視器是為了房客安全，不願提供影像讓他了解到底他被錄到那些畫面，酒店也稱願退回他已付清的4萬8千多元住宿費用，不過他堅持這是二碼事，並未同意酒店退款，他只在意自己的隱私曝光，從頭到尾也沒索償一毛錢。

請繼續往下閱讀...
該酒店強調，重視旅客安全加裝監視器，並提醒房客使用戶外泳池需穿著泳裝等告示。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

林先生說，由於雙方各持己見，他決定報警處理，警方來了後，他顧及未來還要到花蓮開庭，舟車往返相當麻煩，因此，他在警方見證下簽下協議書，酒店人員允諾不會刪除監視器畫面，也不會將影像外流，他才離去。

未料當他回到台北後，突然收到酒店的電子郵件，告知他的該筆住宿訂單已被取消，他感到一頭霧水，明明全家已住宿3天2夜，費用也早從酒店官網訂房時就已刷卡付清，莫非酒店此舉是想就此一筆勾銷？甚至在他不知情下被酒店錄下全裸泡湯這回事嗎？他氣得找來律師，當下決定提告。

該酒店表示，室內浴室以文字提醒房客注意隱私。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

林先生向本刊說，酒店硬體設施非常好，女兒玩得非常開心，但他被這件事情搞得心情很差，他也回想入住時，櫃台人員並未告知他，酒店在Villa內裝設監視器，更何況監視器的角度是朝著游泳池及湯屋拍攝，屋內外一舉一動都可輕易被拍下。

雖然湯屋窗邊有張小警語提醒泡湯拉窗簾，但根本沒提到窗外圍籬有裝監視器，酒店若是為了房客安全，監視器角度應該朝著Villa的圍籬邊拍攝，確認有無宵小侵入，他沒想到如此高檔的酒店居然如此輕忽客人的隱私。

對此，該酒店表示「基於客房戶外水區戲水安全的考量，設置外觀明顯的泳池定點定焦監視器，並於室內浴室文字提醒隱私與使用戶外泳池需穿著泳裝等告示，酒店相當重視顧客隱私與安全衛生，此次客人入住期間反映後，當下主管立即向客人詳細說明監視器設置目的，盡力依客人要求進行溝通與處理，並無任何怠慢之意。酒店對於客人此次入住體驗不愉快，感到十分遺憾，也釋出善意與誠意的做法。對此虛心檢討，並對整體的標準作業流程著手調整。」


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花4.8萬住飯店Villa　全裸泡湯驚見「監視器」
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