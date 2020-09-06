二戰以來最高！　美國債務達「最高水平」將超越自身經濟體量

▲美國債務達二戰後最高水平。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget）近日發佈報告顯示，美國2020財政年度由公眾持有的聯邦債務已達美國國內生產總值（GDP）的98％，是二戰以來的最高水平，預計2021年美國聯邦債務將超過GDP。債務總額超過自身經濟體量，其意謂著美國將加入日本、義大利和希臘等負債超過經濟總量的國家。

綜合陸媒報導，美國2020財政年度的聯邦赤字將達3.3萬億美元，是2019的3倍以上。而上一次債務水平超過GDP是1946年，二戰結束後美國債務達到了GDP的106％。

美國消費者新聞與商業頻道（Consumer News and Business Channel）報導稱，二戰期間美國為支持戰爭的開銷，借貸規模龐大，導致二戰結束時美國聯邦債務水平達歷史性的高度，但隨戰後的經濟繁榮，美國很快降低了債務水平。

另外CNBC也提到，美國一方面為應對疫情，今年政府支出將達6.6萬億美元，比2019年增加2萬億美元，另一方面有大量企業倒閉和民眾失業，導致政府稅收減少。CNBC還指出，目前「養老金」已成為聯邦支出的主要部分，而隨著通貨膨脹到來以及嬰兒潮一代美國人陸續進入退休年齡，這部分的支出只會不斷增加。

美國曼哈頓研究所研究員布萊德．里德（Brian Riedl）表示，未來10年一旦利率上升，財政赤字也將飆升，到了特定時間點，美國政府無止盡的借貸需求將損害經濟增長，所以美國在對抗疫情和拯救經濟的同時，也需解決長期赤字問題。