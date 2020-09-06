飛上1.5km！她拿「全新iPhone11 Pro」自拍　下秒一個動作悲劇了

Backed up in the cloud! Woman drops her brand new iPhone 11 from more than 5,000ft while paragliding over the French Alps

via https://t.co/pevZ0scAkQ https://t.co/4OnqqRxDxx — Jodi (@Jodi_Ann_Arias) September 6, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名女子先前到法國阿爾卑斯山挑戰飛行傘，就在她翱翔於天際時，一手同時拿著一支架有iPhone 11 Pro的自拍棒，想將這個難得的體驗紀錄下來，沒想到就在她到達5000英尺（約1.5公里）高度時，想換隻手攝影卻一時手滑，手機連著自拍棒就這樣向下墜落，在大家的視線中成為一個小點…悲劇的落入下方的湖中。

根據外媒報導，這起悲劇的事件發生在法國阿爾卑斯山的高空上，一名美國女遊客2日時帶著全新的iPhone 11 Pro，穿上裝備並手拿自拍棒，跟著教練一起挑戰飛行傘，只見當她飛上高空時，開心的拿著手機拍攝看到的美景，更興奮的向鏡頭表示「我在飛」。

不過慘劇就在下一秒發生了，當女子想要將自拍棒換手拍攝時，一個不小心手沒接好，手機連帶自拍棒就這樣從5000英尺的高處直接掉下，女子瞬間傻眼，只能無言地盯著手機落下的身影，從螢幕都能感受出一股淡淡的哀傷。從畫面中可以看到，手機連著自拍桿越變越小，最後變成一個點，掉進了下方的安錫湖（Lake Annecy），而報導中也指出，女子的手機到最後也還是沒有被找到，

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。