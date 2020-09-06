小資族難存錢！她曝30k→150k「3階段收入」分配　先定存、保險打底

記者林妤柔／綜合報導

許多年輕人認為錢難存，尤其月薪只有30k，想要投資更是難上加難。財經Youtuber《Ms. Selena》在播吧頻道表示，自己曾有過小資時光，也有收入穩定、可以投資的時期，她分享自己薪水分3階段的投資方式，如果還不知道該如何投資的小資族可以參考一下。

1.月收30k-50k

Selena表示，由於收入有限必須做取捨，沒有花太多時間將錢放進市場裡，反而是花很多錢在投資自己的腦袋，上一些投資理財與自媒體經營的課程，以及花時間錄製影片。由於沒有太多錢能做投資，所以是每個月小額定存，投資大盤追蹤型ETF，好比0050（元大臺灣50ETF）、0056（元大高股息ETF），或者靠定存來做下個標的初期資金。

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Selena老公指出，自己有學貸壓力，所以想趕快將負債部分處理完，雖然薪水只有3萬多，但透過業務工作，可加速貸款的償還時間。另外，利用基本的保險商品（醫療險、意外險、癌症險等）來轉嫁風險，所以沒有太多錢能投資，主要還是透過業務工作增加收入，賺取投資資金。

▲薪水不高可先考慮投資追蹤大盤的ETF。（圖／記者張一中攝）

2.月收80k-150k

Selena這階段的策略是專注在自己擅長的部份，好比Youtube，若要金錢複利成長，時間就變得非常重要，不會想說凡事自己來，且把部分資金投資在讓自己的時間更有價值的事情，並開始投資房地產。

Selena老公則因為業務工作，存到100萬的頭期款，買了500萬左右的套房拿來出租，由於沒有挪用多的支出來繳房貸，所以壓力不大；他也開始投資自己的人脈，每個月花5000、6000做商會餐叙費，多拓展人脈、尋找異業合作的機會。

3.月收150k以上

Selena表示，有了這個階段的資金，主要是創建公司，聘請員工、優化設備，將部分資金投入公司經營事業。Selena老公也是選擇創業，但選擇用專案外包的方式，減少每月固定高成本跟開銷。他們在這個時期都有持續做房地產投資，並選擇其他投資工具，好比美股、海外房地產或隔套收租。