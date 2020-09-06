台塑持續推動社會企業責任　9月19日在礁溪舉辦草地音樂會

▲台塑企業去年也在彰化舉辦Formosa樂活盃實現社會企業責任，台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜（右4）。（資料照／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑集團近年積極推廣樂活圈活動，即將在9月19日舉辦Formosa樂活圈草地音樂會，地點位於礁溪龍潭湖風景區，另外還會結合礁溪鄉公所主辦的熱氣球升空體驗及創世基金會公益路跑活動。

此次台塑龍潭湖草地音樂會，將特別邀請宜蘭在地具精湛舞藝及活潑可愛的蘭陽舞蹈團，以活力、繽紛與歡樂的氛圍為展演主題編織舞碼，並邀請以人聲合奏演唱的「海鷗.k人聲樂團」、環保打擊樂器為主的「重擊現實打擊樂團」、及用木吉他為樂器演奏清新音樂的「脆樂團」、「安妮朵拉」、「克里夫」等樂團，讓參與者在有天然山景及優美湖景的龍潭湖畔，享受一場脫離都會喧囂的湖畔音樂饗宴。

請繼續往下閱讀...

當天除草地音樂會外，還規劃Formosa湖畔市集，內容包括趣味闖關活動、胖卡車、臉書按讚送贈品、台塑DAF商用車展示及推廣大貨車行車安全公益活動、實用的家庭生活產品體驗等，另外宜蘭龍潭湖生態教室及台塑生醫宜蘭試劑廠也準備了豐富的生態闖關遊戲，讓大、小朋友在遊玩之餘，可以認識龍潭湖豐富的生態環境與特有的鯝魚生態。

本活動還結合礁溪鄉公所主辦的熱氣球升空體驗及創世基金會公益路跑活動，讓整個活動延長為9月19日及9月20日兩天，晚上還可欣賞絕美的七夕鵲橋燈海。

台塑企業指出，除了於龍潭湖畔設置台塑生醫健康悠活館與地方共同推動觀光外，亦將宜蘭廠原行政大樓改為龍潭湖生態教室推廣生態教育，台塑企業Formosa樂活圈仍會以「環境永續」、「社會參與」、「樂活意象」為主軸持續推動。