只穿1件泳褲！勇男「全身泡進冰塊裡」急凍2.5小時　打破世界紀錄

▲奧地利男子科伯（Josef Koeberl）全身泡冰塊超過2.5小時，打破世界紀錄。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

來自奧地利的男子科伯（Josef Koeberl）於5日挑戰「人類身體接觸冰塊」的極限，只穿著一件泳褲，全身浸泡在冰塊裡面，並在刺骨、嚴寒的低溫中，待了超過2.5小時，不僅超越他去年2小時的成績，也打破世界紀錄。

科伯在下奧地利（Lower Austria）梅爾克（Melk）城鎮中心廣場進行挑戰，群眾紛紛前來圍觀。他進入特別訂製的巨大玻璃箱以後，助手就倒入200多公斤的冰塊，高度到達其肩膀，幾乎快要被淹沒，但仍堅持了2小時30分57秒，再一次刷新世界紀錄。

▲科伯（Josef Koeberl）再度打破世界紀錄，開心吃冰淇淋慶祝。（圖／路透）

科伯在助手的協助之下起身，立刻直呼陽光曬在背上的感覺「真的很棒」，「我會想辦法自己穿上襪子，第一件要做的事就是溫暖你的雙腳」。他表示，為了抵抗嚴酷低溫造成的「陣痛」，總會試圖專注思考積極正向的情緒，「如此一來，就可以減緩陣痛，我也才能夠忍受」。

《衛報》形容，科伯的極限挑戰彷彿是迪士尼動畫「冰雪奇緣」（Frozen）續集。而科伯計畫明年在洛杉磯再次挑戰超越自己。他的團隊表示，這不僅是科伯的個人紀錄，同時也是人類身體接觸冰體最長時間的紀錄。

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