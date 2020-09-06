後安倍經濟學面臨挑戰！　瑞銀估日圓難破100關卡

▲日本首相安倍晉三日前宣布辭去首相職務，瑞銀認為，安倍經濟學未必落幕。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

日本首相安倍晉三以健康為由閃辭，為國內政治局勢及經濟前景添上不確定性，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，安倍經濟學未必落幕，而下一任首相會否延續安倍經濟學，成為影響日圓長期走勢的關鍵因素。

安倍晉三退任消息傳出不久，日圓兌美元上周五迅速從106.9上漲至105.6，瑞銀預估，日圓兌美元匯率在今年底前可望進一步升值至104。

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在安倍經濟學下，這位歷史上在任最久的首相欲通過寬鬆貨幣政策、加大財政支出，以及推動結構經濟改革三支箭來提振經濟，日圓在安倍任內顯著走軟，而投資人當前不得不正視匯率將走強的風險。

不過，瑞銀指出，這次重點在於誰接任首相及日後的政策傾向。前日本防衛大臣石破茂是市場上呼聲甚高的人選之一，其貨幣政策立場以鷹派見稱，如果他成功繼任及改變央行當前超寬鬆的取態，貨幣政策由鴿變鷹將支持日圓上行。

▲瑞銀預期，日圓兌美元匯率在今年底前可望進一步升值至104。（示意圖／記者黃士原攝）

瑞銀認為，下一任首相會否延續安倍經濟學，是影響日圓長期走勢的更大因素。短期來說，不管誰掌權都不會重大影響到貨幣政策，特別是當前全球及國內經濟仍然疲軟。

值得注意的是，日本央行行長黑田東彥的任期在2023年4月才屆滿，估計他在未來兩年半不會重大收緊政策，瑞銀預期日圓在100關口附近遇到較大的阻力，且日本經濟也未準備好雙位數的匯率。

整體來看，瑞銀表示，下一任首相或再下一任會有更大空間來塑造後安倍經濟學政策機制，短期內日本政局影響市場的可能性較小，但目前後安倍經濟學、後疫情時代政策機制發展仍未知，未來也有可能對市場產生實質性的影響。