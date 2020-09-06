抓到出軌！她慘被「扒光洗澡示眾」吸400人圍觀　只因長老這決定

▲發生婚外情的年輕男女雙方被迫接受懲罰，只為了被當地社會重新接納。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印度拉賈斯坦邦索拉村一名婦女背叛與老公，發生婚外情，且對象還是親戚。在消息傳出後，當地種姓長老會議（Khap panchayat）不但在村民面前公審、要求支付罰款，甚至要求2人在其他人面前脫光洗澡，為這段不軌的關係「贖罪」；外傳雙方被迫同意接受懲罰，藉此避免被村落遺棄。

鏡報報導，這對男女為親戚關係，男方還要叫女方「阿姨」，但據傳2人都相當年輕。在婚外情消息傳出後，種姓長老會議要求女方家屬支付約9000元台幣罰金，男方同樣遭到罰款，金額約莫1萬2700元，款項歸給種姓長老會議。

▲村落長者公審婚外情一事的影片在網路流傳。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

不僅如此，2人還必須在當地其他村民面前脫光洗澡，藉此為這一段非正統關係來「贖罪」。據傳在8月21日這天，當日約莫有400人目睹這一幕。

當地警方已逮捕相關9名涉案人士，同時收集村民的目擊證詞及事件相關影片、照片。當地官員初步瞭解後指出，若當時男女方家屬不同意上述條件，就會被社會拋棄，「他們的家人不會受邀參加任何社交活動，若有人敢邀請他們，將受到連坐懲罰。」

A young couple was allegedly made to bathe naked in front of hundreds of people in Rajasthan's Sikar district to ‘atone for the sin of illicit relation’ and also imposed a fine of Rs 53,000 on them. 由 The New Indian Express 發佈於 2020年9月2日 星期三

A woman of Sansi community was allegedly stripped & bathed by Khap Panchayat in Sola village of Sikar for her alleged illicit relationship with her nephew. The woman & man were penalised with Rs 51,000 each. Community's members submitted a memorandum to Sikar SP. @SikarPolice pic.twitter.com/AXaUWTgXJW — First India (@thefirstindia) September 3, 2020

►划算到驚人