高齡叔失聯10日！他無助報警求援　意外扯出「堂姊藏屍案」

▲據悉，田中健治早在8月底就已經死亡，女兒就這樣「伴屍數日」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣春日井市日前發生一名55歲女子將父親屍體藏在家中多日的事件。死者的姪子5日向警方通報，自己聯絡不上叔叔，就連市政府的工作人員前往叔叔家中，也無法親自見到對方，懷疑叔叔出了什麼事，想尋求警方幫助。沒想到當警方找上死者家中後，竟在和室內發現倒臥在地上的被害人，且早已沒有生命跡象。

根據《東海電視》報導，死者為87歲的田中健治，警方5日下午3時半左右接獲被害人姪子的通報表示，已經快10天聯絡不上叔叔，就連市政府的工作人員找上門後，也無法親自見到對方，因為擔憂叔叔發生事情，因此緊急尋求警方幫助。

警方接獲通報後，隨即前往田中健治家中，怎知進門後竟在2樓的和室棉被旁發現疑似為田中健治的男屍，而遺體並無明顯外傷，且衣物穿戴整齊。據悉，田中健治平時與55歲的女兒同住，警方當場將田中的女兒逮捕，以調查詳細死亡經過。

田中的女兒被逮後聲稱，自己無意要藏匿父親的屍體，只是因為聯絡不上區公所的人和警察，才會暫時將父親的屍體放在家中。警方目前不採信其說法，將慎重調查詳細動機與原因。

事實上，日本經常傳出父母死亡多時，同住子女不惜觸犯屍體放置罪，也要將屍體藏在家中的事件，而這樣的行為就是為了假冒父母親還活著，藉以盜領每月由政府支付的年金。

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