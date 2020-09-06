散裝航運喜迎運輸旺季　慧洋、正德營運下半年優於上半年

▲法人預估散裝航運下半年營運表現將優於上半年。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

第三季末北美穀物進入收成運輸旺季，帶動散裝航運需求增溫，散裝航運慧洋、裕民及正德受惠；展望下半年營運，法人分析表示，隨著全球需求快速回補，帶動散裝航運需求，有助下半年營運表現優於上半年。

第三季末北美穀物進入收成運輸旺季，加上中國大陸近期因水患問題使其境內大宗原物料需大量仰賴國外進口，帶動散裝航運8月份運價指數得以支撐。另外，各國港口雖陸續開港營運，然而為落實防疫政策，港務作業速度較為緩慢，再加上船員換班問題，船舶必須另外行駛至可換班的港口，使得海上運力較為吃緊，有助於推升短期運價。

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慧洋主管表示，目前全球需求快速回補，帶動散裝航運需求，然各國仍需嚴防入秋以後新冠肺炎疫情重回高峰，加上前述短期因素排除後，運價將會進一步修正，因此下半年公司仍將審慎因應，對下半年營運維持審慎樂觀看法。

正德近兩年調整船隊營運模式，出售萬噸以下小船，購入4至6萬噸船舶，以長約鎖住獲利進入藍海持續獲利模式。營運上配合市場發展趨勢與需求加之成本控制得宜，船舶保養到位減少停租損失，整體效益逐季發酵顯現，帶動整體毛利較前一年度改善，拉升每股淨值上升。

展望後市，正德表示，第三季將迎接北美穀物出貨旺季，加上中國大陸國內鐵礦砂庫存不足，帶動鐵礦砂需求攀升，全球運輸需求將進入回補，市場反彈力度將增強，主要產業關鍵在市場拆船增加，將有利市場行情持續走高，散裝船的運價及租金可明顯改善。