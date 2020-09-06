職場最怕遇到哪種「討厭鬼」　調查：雙面刀鬼、心機鬼、自私鬼

▲yes123求職網調查結果發現上班族最擔心在職場上遇到雙面人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

職場討厭鬼該怎麼避開？yes123求職網近日就針對職場現況做了調查，大多數上班族表示，職場上最怕遇到雙面刀鬼、心機鬼、自私鬼。

yes123求職網指出，每位上班族恐怕免不了碰到職場討厭鬼，其中最怕的職場鬼怪同事排行榜，在可複選狀況下，前五名依序為，雙面刀鬼(31%)、心機鬼(30.6%)、自私鬼(29.6%)，以及馬屁精(22.6%)、大嘴巴怪(21.7%)。

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不過對企業主來說，最擔心遇到內鬼，根據yes123求職網調查顯示，有38.2%的企業坦言，曾經碰過「內鬼洩密」事件；而且其中的52.4%更指出，結果有造成損失。因此就有42.4%的公司表示，目前有防止出現「內鬼員工」的機制。

觀察企業端的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，有時比起同業公開、正面的攻擊，大多數企業更憂心的，反而是「員工變內賊」，「監守自盜」販售公司機密，最終造成嚴重損失。想預防內鬼或公器私用爭議，需斥資添購軟硬體設備，強化資安防護能力，管理員工門禁與存讀取檔案權限；甚至防患於未然，在決定是否錄取某員工前，從事背景徵信調查，特別是針對技術人才與主管職缺。