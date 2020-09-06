黃金、美元誰強？台新金估美元短期走勢偏空　看好黃金保值效應

▲在Fed維持貨幣政策不變下，台新銀行預期美元短期走勢偏空，可望推升黃金價格。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

黃金現貨8月創下每盎司2,075.47美元的歷史最高價，強勁走勢一直是今年國際金融市場矚目焦點，若從嚴峻疫情造成市場大幅震盪的3月19日為基準點，迄今已經上漲超過31%。反觀美元指數在同一段時間內則是反向下跌12%。台新銀行表示，在美國聯準會維持貨幣政策不變下，預料美元走勢偏空，可望推升黃金價格。

台新金控投資長簡展穎表示，黃金與美金的走勢，傳統上都有「負相關」的特性，通常在國際美元走弱的時候，黃金的保值效應會被顯現，吸引投資人買進。從過去20年黃金與彭博美元指數的走勢，就可明顯看出，兩者從3月19日開始「分道揚鑣」的走勢，更是鮮明地顯示其價格變化的差異性。

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簡展穎分析，美元近期走弱，主要起因於美國聯準會（Fed）持續寬鬆的貨幣政策，而下半年美國新冠肺炎疫情有2次擴散的疑慮，更讓包括聯準會官員在內的經濟分析師們，對於美國經濟前景看法保守，加上國際信評機構惠譽更是在8月1日將美國的債務評級展望，從穩定下調至負面。

簡展穎說，雖然這還不至於引起對美元的信心潰散，讓美元全面崩盤，但仍是會有部分資金以避險的角度流向更為安全穩當的黃金。

黃金價格雖然屢創歷史新高，簡展穎指出，那是因為美元走貶，讓其他貨幣的購買力增加，如果以其他貨幣來看黃金的價格，今年3月以來黃金的上漲幅度其實並沒有那樣的高。

以新台幣走勢計價的話，黃金自3月19日以來的漲幅僅27%；以其他幣別來看，人民幣與歐元計價的黃金價格分別漲了27%、19%，都不如美元計價的上漲幅度。

值得一提的是，簡展穎認為，今年美元走弱讓其他的貨幣購買力提升，黃金的價格對於美元持有者以外的貨幣相對便宜，吸引到美元以外的貨幣持有者來投資。不過，美元偏弱的因素，歸納這將會是推升黃金價格繼續往上的動力之一。