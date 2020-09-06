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「準新郎」求婚成功！5分鐘後…開心跳河游泳溺斃　女友目睹全程

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記者張方瑀／編譯

巴西一名男子日前女友一起到索羅卡巴河（Sorocaba River）遊玩時，拿出準備已久的鑽戒向女友求婚，女友欣喜答應後，兩人開心地合照留念。沒想到這張照片卻成為兩人的最後一張合照，因為男子在5分鐘後就不幸在水中溺斃。

根據《太陽報》報導，住在巴西聖保羅的24歲男子法迪尼（Guilherme Fadini）上月31日帶著25歲女友坎波斯（Larissa Campos）到索羅卡巴河遊玩，在朋友的圍繞之下，拿出準備已久的鑽戒向交往近2年的坎波斯求婚。坎波斯答應後，兩人開心地留下合照，沒想到這卻成為兩人最後一張照片。

法迪尼求婚後親吻了未婚妻的額頭，接著他就轉身跳進水裡，準備跟朋友比賽渡河。坎波斯回憶起當時的畫面，「親吻之後，他脫下襯衫，和我們的朋友一起跳入水中，他說他愛我，要我等他回來。」但隨著時間過去，被稱為游泳高手的法迪尼卻突然消失在水中。

救難人員趕到現場後，出動救援船與潛水員展開搜救，一個半小時後，潛水員發現了法迪尼的遺體。坎波斯說．他們早已計畫要結婚，法迪尼也已經準備好婚禮所有的計畫，現在她必須重新接受未婚夫的離去，「我只想告訴我的天使，總有一天我們會在天堂相遇的。」

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