謝金河：台積電年薪2百萬的科技大軍　改變了南科及大台南命運！

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河日前在臉書發文指出，台積電將先進製程5奈米、3奈米放在南科，目前在南科已僱用一萬二千多個員工，這些年薪從200萬起跳的科技大軍，在不知不覺中撐起台南房價，這個大動作也改變了南科及整個大台南的命運，不需多久，南科產值可望超過竹科，南科會成為台灣半導體產業最重要聚落。

謝金河指出，我們已經很習慣用台北人的角度去看整個台灣，但是，台積電將先進製程5奈米，3奈米放在南科，這個大動作改變了南科及整個大台南的命運。

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謝金河寫道，目前台積電在南科已僱用一萬二千多個員工，這些年薪從200萬起跳的科技大軍，在不知不覺中撐起台南房價，這些年，善化、永康、新市、麻豆，都出現明顯的人口淨移入，善化過去一座5、6百萬元的透天厝，現在都漲上千萬元，善化的LM區成為最熱門的房地產業銷售熱區，太子建設Win2共有188戶，一推出沒幾個小時就賣完。台積電短短幾個月內買下4塊土地，也讓南科週邊土地水漲船高。

謝金河說，過去幾十年，台南是全台灣房價最低的城市，合併前，蘇煥智縣長努力打造樹谷週邊園區，在賴清德市長任內，賴市長紥紥穩基本工，基礎建設打底有成，這次台積電把先進製程放在南科，最重要的是荷蘭ASML也把EUV全球技術培訓中心放在南科，過去台積電必須派人到荷蘭去修習技術，如今在南科就可以，ASML在台南招人已經是全台灣最搶手的工作機會，如今Google也把第二座資料中心放在台南科工區，眾星雲集，增長了台南科技能量。

「以目前的態勢來看，不需多久，南科產值可望超過竹科，南科會成為台灣半導體產業最重要聚落」謝金河寫道，台南市黃偉哲市長可以趁機會打造一個更具發展潛力的偉大城市。對中央來說，此時也是推動大南方計劃的好時機，從台南，到高雄，屏東，台商回流，過去產業發展重北輕南，這次是平衡南北差距最佳時機！