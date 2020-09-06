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國保欠款罰配偶　勞保局將挑200人、最高開罰1.5萬元　

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保局表示將對欠繳國民年金者將進行催繳。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

國民年金保險（以下稱國保）從民國97年10月1日起正式開辦，但欠繳國保本人卻無罰則，不過，勞保局指出，9月中旬將會經過篩選後挑出200位欠費者進行催繳通知，若欠費者經催繳30天後仍未繳款，則會對其配偶催繳，再過30天期限過後仍是未繳納，配偶將吃上3000元到1萬5000元罰單。

國保預估有318萬名未投勞、農、軍、公教等其他社會保險者，如家庭主婦和失業者，25歲以上到未滿65歲前會自動納保。

請繼續往下閱讀...

勞保局表示，自101年起勞保局每年9月中旬左右就會從所有欠費者中，挑出200名欠費者向其配偶發出催繳通知，當時的條件為配偶年收入達200萬元者催繳，不過今年則是改為，持續欠費60個月以上，並排除其配偶領有身障手冊、中低收入戶等條件後，在隨機挑選200名欠費者本人發出催繳單。

勞保局說，9月中旬起對符合資格的200名欠費者本人開出催繳單，30天內若沒繳，就會對欠費者的配偶開出催繳單；配偶30天內再沒繳，就會對配偶開出罰單，限期30天內繳納罰鍰，否則就會將罰鍰函送強制執行。

勞保局說，若是初犯將罰3000元，之後欠費者本人新增12個月欠費仍未繳清者，配偶罰鍰將提高到6000元，以此類推，最高1.5萬元。

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