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韋特齊返國　捷克人高舉「我們是台灣人」標語熱情接風！

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文／中央社記者林育立柏林5日專電

捷克參院議長韋特齊（Miloš Vystrčil）率領的代表團結束訪台行程，今天順利飛返首都布拉格，在機場受到民眾歡呼。韋特齊表示，這次訪台成果豐碩，未來將努力讓總理和各部會了解與台灣合作的潛力。

捷克新聞社（ČTK）、CNN Prima News、FORUM 24等媒體報導，韋特齊（Miloš Vystrčil）一行今早抵達布拉格機場時，受到在場逾百人的歡呼，他們手持書寫「感謝」和「我們是台灣人」的標語，感謝他率團出訪台灣。這個以複數呈現的標語，是在呼應韋特齊訪台期間在立法院演說時，獲得立委與台灣民眾熱烈迴響的那句話：「我是台灣人。」

韋特齊與隨行的參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等人隨後趕往參議院，向國人報告訪台成果，並戴著繡有中華民國和捷克國旗的口罩出席記者會。

韋特齊表示，這次訪台成果豐碩，台灣信任捷克而且有合作的意願，他接下來將與總理巴比斯（Andrej Babiš）和政府各部會分享訪台的成果，讓他們了解與台灣合作的巨大潛力，「接下來就看政府要築的是障礙還是橋」。

參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）表示，捷克與台灣已約定在綠色創新產業和國防工業加強合作。參議員斯托爾（Pavel Štohl）則指出台灣在高科技的優勢，強調捷克中小學可向台灣學習遠距教學。

今年初與台北市長柯文哲簽訂姊妹市協議的布拉格市長賀瑞普表示，這次台灣行成功深化布拉格與台北的關係，台北市同意出借穿山甲給布拉格動物園，兩個城市也有望直航。

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