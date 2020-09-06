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台電與蔡阿嘎宣傳節電　祭150萬總獎金徵選微電影「等你出招」

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▲台電推節電創意短片競賽，今日宣傳影片正式上線，主打「節電百招、等你出招」，宣傳片以武打結合節電創意呈現，邀請影音達人發揮創意出招參賽，總獎金高達150萬元。（圖／台電提供）

▲台電推節電創意短片競賽，今日宣傳影片正式上線，主打「節電百招、等你出招」，宣傳片以武打結合節電創意呈現，邀請影音達人發揮創意出招參賽，總獎金高達150萬元。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

影音達人看過來！台電繼與網紅蔡阿嘎合作拍攝節電短片後，將再祭出150萬元總獎金徵選短影音與微電影，邀請民眾拍攝節電百招投稿，徵件期間自9月14日起至11月16日止，民眾參與網路投票也有機會拿iPhone、Switch，歡迎民間高手們一起來出招。

台電近年持續結合多元溝通方式推廣節電，讓節電不只是環保愛地球，也可以成為一種有個性的生活態度，如邀請網紅蔡阿嘎合作拍攝短片，以風趣幽默方式宣傳節電，如今更直接開出高額獎金，並首度舉辦節電創意短片競賽，號召民眾分享節電創意。

請繼續往下閱讀...

台電說明，本次短片競賽需以節電創意為主題，分為片長1至10分鐘的微電影社會組、校園組，以及片長1分鐘內的短影音組等三組別，9月14日起開放投稿至11月16日止，此次還特別邀請重量級大咖擔綱競賽評審，包含成功行銷多部當紅國片如《怪胎》、《返校》與《翻滾吧！阿信》等片的整合行銷總監王師，與曾監製多支微電影、廣告與紀錄片的導演蔡翔等。

台電指出，每個競賽組別都將選出前三名與佳作，其中，微電影社會組首獎可獨得最高50萬元獎金，微電影校園組與短影音組冠軍也分別有20萬、10萬元，再加上網路票選人氣獎及早鳥獎等，累計超過50個獎項，總獎金高達150萬元。

台電表示，競賽將於11月27日起進行人氣獎網路投票，預計12月19日頒獎，而民眾即使沒參賽，參與網路投票也有機會獲得iPhone、Switch、GoPro運動攝影機，或電影券、星巴克兌換券等超過40個名額的獎品；競賽完整資訊詳見活動官網

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