尋仇打錯人！日男遭暴打「脫到只剩內褲」　慘死醫院門口

▲警方循線找到嫌犯，然而男子被逮後竟稱，自己「打錯人」了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本千葉市若葉區3日凌晨發生一起男子被暴打重傷後，遭丟包醫院的事件。該名男子經搶救後仍不幸身亡，經警方調查後，確定死者身分為32歲的島村智宏，並循線找到當初丟包死者的其中一名嫌犯，將其逮捕。然而該名嫌犯遭逮後竟聲稱，事發當天是為了尋仇才結夥打人，誰知道打完發現搞錯人，才連忙將死者扛到醫院門口。

根據《每日新聞》報導，32歲的島村智宏3日在埼玉縣八潮市的一個停車場遭到36歲田中大樹與另一名男子暴打，並在同日凌晨3時45分左右被載往千葉中央醫學中心大門口。田中大樹與另一名嫌犯將全身是傷、被脫到只剩內褲的島村扛到門口後，便揚長而去。據悉，當時島村包含頭部、臉部以及身體各處，多處出血，傷勢嚴重。

千葉中央醫學中心警衛連忙通知該院的急診室，然而經搶救後島村仍因傷勢過重，不治身亡。警方事後逮捕了現年36歲的嫌犯田中大樹。不過田中被逮後竟表示，自己是為了幫人尋仇才會打人。當時到現場看到島村後，馬上就問了對方的名字，雖然他當場回答叫島村，但田中仍懷疑他是假冒別人的身分，於是與另一名嫌犯聯手痛毆被害人，將對方打到全身是傷。

警方表示，初步判斷島村是因為當時開著嫌犯尋仇對象的車子，才會被誤認為當事人，慘遭毆斃。警方將持續調查詳細事發過程，並繼續追緝另一名共犯。

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