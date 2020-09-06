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藥皂變樂皂！全台最大香皂製造商美琪　招牌皂更名刺激鐵粉蒐藏

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吳英偉是國內香皂龍頭美琪生技的第三代，11年前返家接班，為老品牌開拓年輕客群。

▲美琪靠著獨家抑菌配方，穩居國內香皂龍頭，疫情期業績暴增15倍，招牌藥皂卻因修法不得有藥字而更名，成為第3代吳英偉的大考驗。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

原本開設補習班的吳英偉，2009年返家接班，找名人代言刺激銷量，曾因擅改經典包裝被罵翻，從錯誤中學習，倡導幼童洗手運動，培養年輕客群。看準市場缺口，推女性運動抗菌沐浴乳，切入高價機能皂，2016年砸8億元打造藥廠規格產線，綠色工廠獲國際品牌訂單，品牌、代工兩面賺，估年收10億元。危機或許也是轉機，香皂模範生順水推舟，盼再創巔峰。

請繼續往下閱讀...
 走進美琪生技工廠，空氣中飄散混合肥皂香氣與淡淡消毒水味，總經理吳英偉帶我們穿過一整層近百坪倉儲區，只見機器手臂忙著掃描條碼、自動分類疊貨，「消費者對美琪品牌的信任感，在前一波武漢肺炎疫情高峰期，我們的洗手產品成長15倍，樂（藥）皂3個月賣240萬顆，成長5倍。」面對隨時可能爆發的第二波疫情，為了抓住商機，他挪出整層樓備妥瓶器庫存。
因最新法規限制，美琪招牌藥皂產品上月中起全面更名為「美琪樂皂」。（162元／6入組）

儘管業績成長大爆發，但吳英偉緊繃的神經卻絲毫不敢鬆懈，畢竟公司旗下最知名抗菌產品「美琪藥皂」，正因《化妝品衛生安全管理法》最新規範品牌與包裝不得出現「藥」字，上月中起全面更名為「美琪樂皂」，成為他接棒以來面臨的最大考驗。

武漢肺炎疫情帶旺美琪生技產品銷售量，倉庫內的機器手臂忙著掃描條碼、自動分類疊貨。

「這品牌是我們家三代人共同打下的江山，更名是大事，說不擔心是騙人的。」戰戰兢兢的吳英偉，早在半年前就反覆與廣告公司沙盤推演，更名後更是緊盯各通路與臉書粉絲團風向，經1週密切觀察，確認業績並未因此下滑，反而有一波鐵粉蒐藏潮，搶購通路上最後一批舊包裝，他剛毅的臉部線條，才多了一絲溫暖笑意。

因應武漢肺炎疫情，推出抗菌乾洗手隨身包，接獲不少外銷訂單。（239元／組）

成立77年的美琪生技，是國內最大香皂製造商，除了「美琪香皂」「美琪樂皂」「彎彎香皂」與同名抗菌沐浴乳系列自有品牌，也替沙威隆、麗嬰房等品牌代工，記者推估公司年收接近10億元，吳英偉笑笑地說：「no comment（沒有意見），我只能透露，今年營收成長達85％。」

今年3到5月武漢肺炎疫情高峰期，美琪生技的洗手產品銷售量成長15倍。


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