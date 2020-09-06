拉票出新招！拜登：燈泡是「非裔發明」而非愛迪生！　網友傻眼

▲美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選進入白熱化階段， 作為共和黨候選人的總統川普與民主黨候選人拜登無一不卯足全力拉攏選票。受到「黑人的命也是命」運動影響，種族議題成為此次選舉的重點之一，拜登日前前往威州探訪遭警槍擊的29歲非裔布雷克（Jacob Blake）家人後，竟在當地的教會發表演說時語出驚人說道，「燈泡不是愛迪生發明的，而是一位非裔美國人發明的。」

根據《每日郵報》報導，威斯康辛州基諾沙市29歲的非裔布雷克（Jacob Blake）日前在3名子女面前遭到警方連開7發，導致下半身癱瘓，再度將全美種族歧視抗爭推向最高峰。美國總統川普本周雖親自前往基諾沙市，有意與布雷克的家人會面，但卻遭到拒絕。拜登3日前往該處並在當地一間教會與布雷克家屬進行非公開會面，而他也透過電話與布雷克本人交談。

會面結束後，拜登在當地的一間教會進行演說。拜登說，「我雖無法承諾所有事情會在4年內解決，但我可以向你們保證，這些問題都會獲得改善。」然而拜登在談到種族議題時卻語出驚人表示，「為什麼我們不在歷史課上教導正確的歷史呢？發明燈泡的是一個黑人，而不是白人愛迪生」

被稱為發明之父的愛迪生1878年發明燈泡，並於1880年1月27日申請專利，愛迪生最初發明的燈泡是使用紙製燈絲，但礙於紙類特性，燈絲經常一下就燒掉了。與愛迪生共事的非裔拉蒂莫則發明了碳絲，成功加長燈泡的使用時間。不過拜登此言也引發許多民眾不滿，認為他為了拉攏選票竟然企圖「竄改歷史」。