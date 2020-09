「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

▲努爾(右)是911恐怖攻擊主使者賓拉登的姪女,她表態支持川普,並認為只有川普才能夠阻止另外一起911事件。(圖/達志影像美聯社、Twitter@NoorBinLadin)

記者吳美依/編譯

蓋達組織(al-Qaeda)前首領賓拉登(Osama bin Laden)的姪女努爾(Noor bin Ladin)表示,只有美國總統川普可以避免另一場911事件,如果拜登當選,一場類似的攻擊可能即將爆發。

33歲的努爾接受《紐約郵報》採訪時表示,美國2020年總統大選是這一代最重要的選舉,而且她完全支持川普,「自從他2015年初宣布參選以來,我一直都是他的支持者。我一直遠遠觀察,很欣賞這個人的決心。他必須連任……這不僅對於美國的未來至關重要,對於整個西方的文明也是如此」。

America is the greatest, least racist country in the world, despite what her enemies claim.



“I have not had a single bad experience with Americans despite the name that I carry. On the contrary, I was overwhelmed by their kindness and understanding,”https://t.co/W70TJb6DaS