一度測到人類脈搏！貝魯特廢墟找奇蹟　救難隊：已無任何生命跡象

▲貝魯特港爆炸搜救。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)港口爆炸至今1個多月,原傳出救難人員在3日偵測到微弱脈搏,大批人員投入搶救後,偵測訊號卻逐漸減弱,搜救團隊也在6日確認,瓦礫堆中已經沒有任何生命跡象。

智利志工救援團隊「智利鼴鼠」(ToposChile)隊長勒曼達(Francesco Lermanda)6日在記者會中表示,搜救人員這3天已搜尋了附近95%的區域,「嚴格來說,這裡已經沒有任何生命跡象。」他表示,先前所偵測到的脈搏訊號,可能是建物內部其他搜救人員。

