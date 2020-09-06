　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一度測到人類脈搏！貝魯特廢墟找奇蹟　救難隊：已無任何生命跡象

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼貝魯特港爆炸搜救。（圖／路透）

▲貝魯特港爆炸搜救。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口爆炸至今1個多月，原傳出救難人員在3日偵測到微弱脈搏，大批人員投入搶救後，偵測訊號卻逐漸減弱，搜救團隊也在6日確認，瓦礫堆中已經沒有任何生命跡象。

智利志工救援團隊「智利鼴鼠」（ToposChile）隊長勒曼達（Francesco Lermanda）6日在記者會中表示，搜救人員這3天已搜尋了附近95％的區域，「嚴格來說，這裡已經沒有任何生命跡象。」他表示，先前所偵測到的脈搏訊號，可能是建物內部其他搜救人員。

智利搜救犬2日晚間在傑瑪斯地區（Gemmayze）嗅到人類氣味，音頻檢測設備也偵測到每分鐘18至19下的脈搏跳動，這讓救難人員非常振奮，立即在該地投入大量人力搶救，同時出動熱顯像儀等掃描設備，並用小型器具挖掘，不願放棄任何希望。

勒曼達說，生命徵象到4日上午就已逐漸減弱，當時他們認為，困在下面的人可能處於昏迷狀態，同時把搜救範圍再縮小，「即使只有一點點的希望我們也不會停止。」不過，搜救隊最終仍在6日決定，將搜救主力轉回清理現場，並找回罹難者的遺體。

英國《天空新聞》指出，目前共有25人爆炸意外相關人員被拘留，大部分都是海關與港口官員。從爆炸案發生至今，港口附近還發現有20多箱硝酸銨；另外，軍方3日又在港口的4個貨櫃中發現4.35噸的化學物質，目前正在調查中。

►搜救犬聞到了！瓦礫堆偵測到脈搏　貝魯特爆炸4周「還有生還者」
►黎巴嫩新總理上任！接手「大爆炸＋經濟崩潰」難題　馬克宏是推手

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
老公「搞上小姨子」爽吃姐妹丼　媽下跪：妹妹不是故意的
最兇憲兵+女神龍撐爆制服　泱泱連當2次兵曝最難忘心得
永遠缺席的約會…男夜騎重機見女友　詭異自撞臟器噴出慘死
醫學生為何縱火燒死爸？　崩潰的她曾渾身骯髒現身澎湖
行車記錄器曝光　阿羅哈女乘客掉出安全門遭輾斃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「川粉遊艇」湖面狂飆釀意外…至少4艘沉沒！　川普：好想加入

抓到出軌！她慘被「扒光洗澡示眾」吸400人圍觀　只因長老這決定

2颱接連強襲北韓！金正恩親自視察災區　現場炒了「失職黨委書記」

菅義偉：若上任日本首相「10％消費稅不變」！　親揭關鍵原因

一度測到人類脈搏！貝魯特廢墟找奇蹟　救難隊：已無任何生命跡象

拉票出新招！拜登：燈泡是「非裔發明」而非愛迪生！　網友傻眼

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

不戴口罩就去「躺棺材」5分鐘！印尼防疫新招　政府急喊停

韋德齊返國　捷克人高舉「我們是台灣人」標語熱情接風！

梅莎肆虐北韓災情慘重　金正恩怒開除失職「黨委書記」！

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

「打狗亂歌團」嚴詠能「台上低頭倒下」　送醫急救後宣告不治..享年50歲

「川粉遊艇」湖面狂飆釀意外…至少4艘沉沒！　川普：好想加入

抓到出軌！她慘被「扒光洗澡示眾」吸400人圍觀　只因長老這決定

2颱接連強襲北韓！金正恩親自視察災區　現場炒了「失職黨委書記」

菅義偉：若上任日本首相「10％消費稅不變」！　親揭關鍵原因

一度測到人類脈搏！貝魯特廢墟找奇蹟　救難隊：已無任何生命跡象

拉票出新招！拜登：燈泡是「非裔發明」而非愛迪生！　網友傻眼

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

不戴口罩就去「躺棺材」5分鐘！印尼防疫新招　政府急喊停

韋德齊返國　捷克人高舉「我們是台灣人」標語熱情接風！

梅莎肆虐北韓災情慘重　金正恩怒開除失職「黨委書記」！

南韓廠商參與台「潛艦國造計畫」！預計2024完工

2次拒演驚奇隊長！　布麗拉森親揭「改變主意關鍵」：被漫威感動

昆蟲攝影照片曝！小四生「顏色討喜、細緻清晰」奪第1...網全跪了

雞排、珍奶都能吃！醫曝「最狂剷肉法」…把握早午黃金用餐時間

「15歲以上族群」逾1成曾有自殺想法　4成5因疫情感到壓力！

馬英九把憲兵地區指揮官降編　蔡英文擬推恢復「少將」編階

拒殺千斤神豬祭祀！　義民廟轉型邀55隻「變裝豬公」走紅毯

國民黨明確反對「一國兩制」：兩岸皆須正視中華民國

非洲「野生花豹」到飯店餐廳散步！　近距離穿過走道驚艷3千人

雷納德徹底熄火　金塊雙星合轟53分G2奪勝扳平

國際熱門新聞

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

法國絕症男直播「死亡過程」　臉書將封鎖

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

10歲童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」

夫妻晃到墓園　竟拍到詭異透明人

每天喝尿！26歲男3年養出「6塊腹肌」

藏族士兵觸雷亡　印擊軍佔戰略高地

她到超市買冷凍雞塊「摸到大便」崩潰

白俄緊張！美軍抵立陶宛準備邊境軍演

「大馬版N號房」！未成年少女、女友都遭殃

性侵犯逃不掉！南韓電子腳鐐搭配5G　汗臭阻犯罪

賓拉登姪女：僅川普能阻止另一起911

歐盟官員讚韋德齊訪台　捷克人腰桿挺更直

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

更多熱門

相關新聞

伊朗卡車氯氣罐大爆炸217傷！

伊朗卡車氯氣罐大爆炸217傷！

伊朗西部4日晚間一輛負責運載氯氣罐的卡車發生爆炸，造成217人受傷，所幸並未有人因此喪命。此事件現階段未有太多細節，但外傳是司機「粗心大意」才導致車上氯氣罐爆炸。

孟加拉清真寺管線氣爆　至少11死

孟加拉清真寺管線氣爆　至少11死

行動電源爆炸　他一秒被炸飛

行動電源爆炸　他一秒被炸飛

印度煙火工廠爆炸釀7死、4重傷

印度煙火工廠爆炸釀7死、4重傷

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

關鍵字：

黎巴嫩貝魯特貝魯特港爆炸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

Grace育兒術狂踩阿翔底線！

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

25人喪命！「錦新大樓」投資客轉手照樣賺

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面