　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2颱接連強襲北韓！金正恩親自視察災區　現場炒了「失職黨委書記」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北韓領導人金正恩視察遭到梅莎颱風摧殘的咸鏡南道。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩視察遭颱風摧殘的咸鏡南道。（圖／朝中社）

記者吳美依／綜合外電報導

北韓上周才遭到巴威颱風（Typhoon Bavi）重創，本周又遇上梅莎颱風（Typhoon Maysak）侵襲，損失嚴重，釀成數十人死亡。領導人金正恩5日親自視察災區，召開勞動黨擴大會議，當場開除「失職」的咸鏡南道（South Hamgyong）黨委書記，指派他人接替職位。

北韓的西南部為主要稻米生產區，上周慘遭巴威颱風摧殘，如今東岸咸鏡南道也發生嚴重災情，1000多棟房子被摧毀。朝鮮中央電視台（KCTV）撥出的電視畫面顯示，江原道的橋樑與水泥牆被洪流沖毀，其首府元山市（Wonsan）街道遭大水淹沒。

北韓《勞動新聞》（Rodong Sinmun）於5日報導指出，除了咸鏡南道黨委書記，勞動黨也決定懲處江原道與元山市官員，因這些人未能遵守黨中央的命令，在颱風來臨前疏散民眾、採取其他預防措施，導致數十人死亡，「態度不負責任」。

▲北韓領導人金正恩視察遭到梅莎颱風摧殘的咸鏡南道。（圖／朝中社）

▲金正恩宣布展開重建工作，並當場開除地方官員。（圖／朝中社）

北韓官媒《朝中社》報導，金正恩在會議上針對災後重建展開深度討論，並決定具體細節措施，例如組織緊急建築部隊，運輸相關材料。他呼籲黨員「在國家遭遇困難與困境時，帶頭伸出援手，對於加強我們社會的一心團結，作出巨大貢獻」，也公開致信黨員，宣布派遣1.2萬名平壤菁英前往災區，協助重建。

金正恩呼籲「全力以赴」完成復原工作，以利國家下個月「自豪」舉辦創黨紀念日，也要求地方官員加速恢復工作，「將減少產量的情況最小化」。

南韓《韓聯社》指出，北韓面臨全球制裁與新冠肺炎防疫，最近又接連發生自然災害，影響農作收成，當局擔心，長期以來的糧食短缺再度加劇。金正恩此次視察受災地區，被視為突顯他在乎人民性命的領導人形象。

►Her和她　女孩想要的都在這

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
老公「搞上小姨子」爽吃姐妹丼　媽下跪：妹妹不是故意的
最兇憲兵+女神龍撐爆制服　泱泱連當2次兵曝最難忘心得
永遠缺席的約會…男夜騎重機見女友　詭異自撞臟器噴出慘死
醫學生為何縱火燒死爸？　崩潰的她曾渾身骯髒現身澎湖
行車記錄器曝光　阿羅哈女乘客掉出安全門遭輾斃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

西太平洋角力！　帛琉總統致信艾斯培「力邀建設美軍基地」

共軍中印邊境「二度受挫」！兩國防長將見面　盼從對峙熱點撤軍

衝刺砍警畫面曝！她「假裝繳械」又撿刀撲人　下秒遭連開4槍身亡

鑽研非裔歷史還出書！美國白人女教授自爆「假冒黑人」：騙了很多年

美非裔男被捕「面罩套頭」窒息亡…7警停職！市長怒控：局長瞞實情

拒買毒品！2少年深夜慘被「拖到墓園性侵」刀割凌虐　剝光衣服活埋

川普「支持率落後11％」苦追拜登！全代會激情催票　選民反應冷冰冰

美國拒加入「全球疫苗開發計畫」：不想被腐敗的WHO約束

比利時噴泉整修…驚挖「前市長心臟」！　生鏽金屬盒內深埋137年

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

「打狗亂歌團」嚴詠能「台上低頭倒下」　送醫急救後宣告不治..享年50歲

「川粉遊艇」湖面狂飆釀意外…至少4艘沉沒！　川普：好想加入

抓到出軌！她慘被「扒光洗澡示眾」吸400人圍觀　只因長老這決定

2颱接連強襲北韓！金正恩親自視察災區　現場炒了「失職黨委書記」

菅義偉：若上任日本首相「10％消費稅不變」！　親揭關鍵原因

一度測到人類脈搏！貝魯特廢墟找奇蹟　救難隊：已無任何生命跡象

拉票出新招！拜登：燈泡是「非裔發明」而非愛迪生！　網友傻眼

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

不戴口罩就去「躺棺材」5分鐘！印尼防疫新招　政府急喊停

韋德齊返國　捷克人高舉「我們是台灣人」標語熱情接風！

梅莎肆虐北韓災情慘重　金正恩怒開除失職「黨委書記」！

南韓廠商參與台「潛艦國造計畫」！預計2024完工

2次拒演驚奇隊長！　布麗拉森親揭「改變主意關鍵」：被漫威感動

昆蟲攝影照片曝！小四生「顏色討喜、細緻清晰」奪第1...網全跪了

雞排、珍奶都能吃！醫曝「最狂剷肉法」…把握早午黃金用餐時間

「15歲以上族群」逾1成曾有自殺想法　4成5因疫情感到壓力！

馬英九把憲兵地區指揮官降編　蔡英文擬推恢復「少將」編階

拒殺千斤神豬祭祀！　義民廟轉型邀55隻「變裝豬公」走紅毯

國民黨明確反對「一國兩制」：兩岸皆須正視中華民國

非洲「野生花豹」到飯店餐廳散步！　近距離穿過走道驚艷3千人

雷納德徹底熄火　金塊雙星合轟53分G2奪勝扳平

國際熱門新聞

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

法國絕症男直播「死亡過程」　臉書將封鎖

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

10歲童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」

夫妻晃到墓園　竟拍到詭異透明人

每天喝尿！26歲男3年養出「6塊腹肌」

藏族士兵觸雷亡　印擊軍佔戰略高地

她到超市買冷凍雞塊「摸到大便」崩潰

白俄緊張！美軍抵立陶宛準備邊境軍演

「大馬版N號房」！未成年少女、女友都遭殃

性侵犯逃不掉！南韓電子腳鐐搭配5G　汗臭阻犯罪

賓拉登姪女：僅川普能阻止另一起911

歐盟官員讚韋德齊訪台　捷克人腰桿挺更直

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

更多熱門

相關新聞

若當首相　菅義偉：10％消費稅不變

若當首相　菅義偉：10％消費稅不變

日本首相安倍晉三因病辭職，目前有意角逐臨時首相的候選人中， 以內閣官房長官菅義偉的支持率最高；菅義偉日前上日本電視台接受採訪時表示，在新冠肺炎疫情之下，消費稅不會降低，仍舊維持10%不變。

梅莎肆虐北韓釀災　金正恩怒開除黨委書記！

梅莎肆虐北韓釀災　金正恩怒開除黨委書記！

性侵犯逃不掉！南韓電子腳鐐搭配5G　汗臭阻犯罪

性侵犯逃不掉！南韓電子腳鐐搭配5G　汗臭阻犯罪

日政壇傳最快10月解散眾院！

日政壇傳最快10月解散眾院！

北韓颱風死傷數十人！傳當局要嚴懲地方官

北韓颱風死傷數十人！傳當局要嚴懲地方官

關鍵字：

日韓要聞北韓金正恩梅莎颱風巴威颱風江原道員山市

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

Grace育兒術狂踩阿翔底線！

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

25人喪命！「錦新大樓」投資客轉手照樣賺

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面