「川粉遊艇」湖面狂飆釀意外…至少4艘沉沒！　川普：好想加入

▲德州「特拉維斯湖川普船艇遊行」(Lake Travis Trump Boat Parade)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國總統大選進入倒數,總統川普卯足全力在各州進行造勢,德州的共和黨支持者5日下午也在特拉維斯湖(Lake Travis)舉辦「船艇遊行」,用行動力挺川普。結果活動現場卻發生沉船意外,至少有4艘遊艇沉入湖中,目前尚無傳出人員傷亡。

根據《紐約時報》報導,這場名為「特拉維斯湖川普船艇遊行」(Lake Travis Trump Boat Parade)是共和黨支持在臉書上號召舉行,活動當天有數十艘大小不一的遊艇聚集在湖面上,船身貼滿川普的競選標語,也掛有多支「讓美國再次偉大」(MAGA)旗幟用行動力挺川普。

▲至少4艘遊艇在活動中沉沒。(圖/路透)



特拉維斯縣長發言人德萊克(Kristen Dark)表示,當局約在5日下午12時15分左右,陸續接到船艇沉默的報案電話,估計至少有4艘小遊艇沉入水中,目前尚無傳出傷亡。他也表示,現場的船隻太多,同時前進時會形成巨大波浪,現場造成遊艇沉沒的因素太多,還無法判定主因。

活動主辦人之一的42歲薩利納斯(Steve Salinas)向記者表示,這場活動目的是讓川普支持者可以表達自己的聲音,而且不會對街道造成困擾。他也指出,數艘大小不一的船在湖面上航行,肯定會造成大浪,可能會有意外發生。

根據活動頁面顯示,約有2600人參與這項活動,船艇也將以每小時10英里(約每小時16公里)的速度繞湖航行。川普也在推特轉發活動現場影片表示.「希望我也可加入你們,但我得專注在11月3日上,謝謝你們!」

Wish I could join you, but totally focused on November 3rd. Thank you! #MAGA pic.twitter.com/bZ31JCgz99