「川粉遊艇」湖面狂飆釀意外…至少4艘沉沒！　川普：好想加入

▲德州「特拉維斯湖川普船艇遊行」（Lake Travis Trump Boat Parade）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統大選進入倒數，總統川普卯足全力在各州進行造勢，德州的共和黨支持者5日下午也在特拉維斯湖（Lake Travis）舉辦「船艇遊行」，用行動力挺川普。結果活動現場卻發生沉船意外，至少有4艘遊艇沉入湖中，目前尚無傳出人員傷亡。

根據《紐約時報》報導，這場名為「特拉維斯湖川普船艇遊行」（Lake Travis Trump Boat Parade）是共和黨支持在臉書上號召舉行，活動當天有數十艘大小不一的遊艇聚集在湖面上，船身貼滿川普的競選標語，也掛有多支「讓美國再次偉大」（MAGA）旗幟用行動力挺川普。

▲至少4艘遊艇在活動中沉沒。（圖／路透）



特拉維斯縣長發言人德萊克（Kristen Dark）表示，當局約在5日下午12時15分左右，陸續接到船艇沉默的報案電話，估計至少有4艘小遊艇沉入水中，目前尚無傳出傷亡。他也表示，現場的船隻太多，同時前進時會形成巨大波浪，現場造成遊艇沉沒的因素太多，還無法判定主因。

活動主辦人之一的42歲薩利納斯（Steve Salinas）向記者表示，這場活動目的是讓川普支持者可以表達自己的聲音，而且不會對街道造成困擾。他也指出，數艘大小不一的船在湖面上航行，肯定會造成大浪，可能會有意外發生。

根據活動頁面顯示，約有2600人參與這項活動，船艇也將以每小時10英里（約每小時16公里）的速度繞湖航行。川普也在推特轉發活動現場影片表示．「希望我也可加入你們，但我得專注在11月3日上，謝謝你們！」

Wish I could join you, but totally focused on November 3rd. Thank you! #MAGA pic.twitter.com/bZ31JCgz99 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020

►全效眼霜下殺3.9折！划算到驚人