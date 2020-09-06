不戴口罩就去「躺棺材」5分鐘！印尼防疫新招　體驗新冠死亡風險

Warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur diberikan hukuman masuk ke dalam peti mati selama 1 menit karena melanggar protokol kesehatan. Pemberian hukuman ini disebut untuk menimbulkan efek jera.



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記者張方瑀／綜合外電報導

印尼雅加達東部一座城市有著相當「特別」的防疫規定，若是有居民不願按照規則配戴口罩，可能就會被關進「棺材」裡面幾分鐘。當地警方表示，這項懲罰是為了讓民眾了解，他們所犯的錯會帶來的健康風險。

根據《鏡報》報導，印尼雅加達東部Pasar Rebo區的居民若是沒有按照規定配戴口罩，可能會被罰款或是進行社區服務；不過有許多民眾沒有錢繳罰單，也沒有額外的時間可以做社區服務，所以當地警方就想出一個妙招，讓違規的人「躺進棺材」內5分鐘，體驗新冠肺炎可能帶來的死亡風險。

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Pasar Rebo bölgesinde koronavirüs salgını ile mücadelede alınan önlemler kapsamında maske takmayan ve sağlık protokollerine uymayanlara sokakta replika bir tabutun içine girip düşünmeleri için Cakarta yönetimi tarafından uygulamaya başlatıldı. pic.twitter.com/s6nWQVadQH — Daily Ummah (@dailyummah) September 4, 2020

Pasar Rebo區副區長Santoso表示，這些選擇躺在棺材裡的人都是自願的，「如果他們選擇社區服務，就必須清理公共設施一個小時以上，當我問他們為何不繳罰款時，他們就說沒有錢。」

不過這項額外的懲罰已經在4日被勒令取消，東雅加達公共秩序機構負責人Budhy Novial指出，警察必須依照規定執行罰則。

根據約翰霍普金斯大學數據顯示，印尼確診人數超過19萬例，死亡數逼近8000人。據《雅加達郵報》報導，印尼是全球「兒童死亡率」（0至17歲）最高的國家，機率達0.9％，意味著每1.6萬名染疫兒童，就有145人病逝，是疫情最嚴重國家美國的45倍之多。

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