夫妻半夜晃墓園！墓碑前祈禱「心裡發毛」　竟是拍下詭異透明人

▲波蘭一對夫婦深夜散步到墓園，竟拍到難以解釋現象。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

常常聽待在國外的人說國外的墓地就像旅遊的地方，你可以徜徉其中，甚至有地方讓你喝杯咖啡，冥想半天。不過在波蘭，有一對夫婦深夜散步走進當地的墓園，卻意外拍到改變他們人生的畫面！

英國《太陽報》報導，這位丈夫是建築工地經理的席蒙（Szymon Cieslak），他和妻子卡塔基納（Katarzyna）在新冠肺炎期間因為工作減少，兩人相處時間增多，經常在飯後會外出散步休閒，甚至在住家附近「探險」一些從未去過的地方。

▲夫妻倆經常在飯後會外出散步休閒。（圖／Szymon Cieslak Twitter）

有一天這對夫婦深夜散步走進附近的墓園，他們發現一個孩童的墳墓，當卡塔基納看到這個小孩的墓地，頓時母愛爆發，她以身為母親的心態為小孩祈禱。夫妻倆還在附近順道拍攝取景，當時時間大約來到10點左右，就在他們拍了些照片後，卡塔基納向老公表示，她覺得怪怪的，很想趕快回家。

▲卡塔基納看到照片中有個人穿牛仔褲，但是只有下半身。（圖／Szymon Cieslak Twitter）

當他們回到家中之後，兩人檢視剛剛拍攝的照片，竟發現讓他們震驚的情況！原本墓地上應該是空曠無物的地方有詭異的身影。根據卡塔基納表示，「照片中拍到像有個人穿牛仔褲，但是只有下半身」。當把照片放大時，她竟看到了一張臉，就像小孩的臉。席蒙則表示，他一直都不相信鬼神，但是這個怪異現象，讓他開始思考鬼神的存在。他表示目前還未完全相信，但是他需要做更多的閱讀來理解這難以解釋的現象。

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