金曲獎得主「打狗亂歌團」嚴詠能猝逝　疑心肌梗塞不治…檢今驗屍

▲「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日在萬丹大憲宮演出情形。（圖／屏東縣萬丹藝術協會黃柏憲提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

知名本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能，5日晚在屏東縣萬丹鄉大憲宮表演時，疑似心肌梗塞昏倒在台上，經送醫搶救宣告不治；屏東縣政府文化處及他的粉絲好友也在臉書紛紛感到不捨、震驚，轄區的屏東警分局已報請屏東地檢署檢察官6日驗屍，查明死因。

▲▼嚴詠能在台上表演。



打狗亂歌團《大員一家農出來》，曾獲第21屆金曲獎最佳台語專輯獎，身為團長及主唱的嚴詠能，當時也入圍最佳台語男歌手獎。

▲▼台下擠滿熱情觀眾看表演。



「打狗亂歌團」受屏東縣政府文化處邀請，昨晚到萬丹鄉大憲宮參與藝術宅急便活動演出，晚間約8時許，於活動中場休息來賓上台致詞時，現年50歲的主唱嚴詠能突然在台上昏倒，台上、台下人員見狀，紛紛上前關心並急救，經救護車送醫搶救宣告不治。

文化處長吳明榮說，他到屏東擔任處長的第1場活動，就是參加嚴詠能的演出，嚴詠能透過特有的音樂創作，持續喚醒台灣民眾的本土意識，尤其對屏東、恆春的熱情，都讓他印象深刻與感動，對於發生這樣的意外真的非常難過，縣府團隊已向家屬致哀，並將全力協助處理後續事宜。

縣府文化處在臉書表示，「感謝嚴詠能老師一直以來用音樂創作表達對台灣這片土地的關懷，並用他最温暖的歌聲陪伴恆春半島的孩子們，共同守護民謠文化，謝謝詠能老師對屏東藝文的付出。」

他的粉絲、好友則在他的臉書留言「那天還在聽你模倣陳明章的唱腔，今天怎麼突然這麼就走了」、「謝謝您為台灣寫下這麼多好聽的歌」、「我不相信」、「折損台灣本土創作才子…一路好走！」、「感謝您為台灣本土音樂及台灣農民的付出」、「我是恆春人，一首台灣米讓恆春人朗朗上口，一聽就是20年……」，表達不捨。

屏東警分局已製作完筆錄，報請檢察官驗屍，查明死因。

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