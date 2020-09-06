法單日8550例紀錄第二高！全球近2700萬人染疫　歐洲疫情再起

▲全球仍深陷疫情泥沼之中。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間6日上午7點30分，全球累計2673萬7646例確診、87萬6928死。法國昨單日通報確診病例高達8550人，創下該國疫情爆發以來第二高的紀錄；巴西則通報單日新增3萬168人染疫、682死，累計確診更破400萬例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計624萬2039例確診、18萬8501死；巴西累計409萬2832例確診、12萬5521死；印度成為第3個突破400萬例的國家 ，累計402萬3179例、6萬9561死。

染疫順位第12的法國，當前累計34萬7267例確診、3萬730死。法國在疫情解封後不久便迎來解封前的染疫水準，昨天甚至再創下年初爆發疫情後至今第二的紀錄，8550人染疫，前一日則是單日最高紀錄，8975例。法國教育部4日指出，全國6萬所學校中，已有22所因疫情再次停課，此外還有至少120個班級因出現確診病例而停課。

巴西方面，昨24小時新增3萬168例確診、682人死亡，無論單日確診規模與死亡規模都比法國還要多出幾倍，顯示美洲地區仍是此刻的疫情震央。儘管美洲疫情逐漸趨緩，仍必須注重接下來的防疫，否則將像歐洲地區一樣，遭受更嚴重的第二波疫情。