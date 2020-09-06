全球人壽相約「搖滾周末夜」　暖捐150萬元助失依兒少

▲全球人壽副董事長林文惠（圖中左）及總經理馬君碩（圖中右）、愛心大使八三么及ZUMBA師資群帶領上千位參與民眾體驗ZUMBA樂趣。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

全球人壽響應防疫新生活運動，並結合音樂及公益，5日晚間舉辦「因為愛，舞所聚ZUMBA」公益活動，號召千人齊聚中正紀念堂兩廳院廣場跳ZUMBA；將部分活動報名費、我的一畝田及我的一畝茶義賣所得，兩者總計150萬元，全數捐予忠義基金會，協助失依兒少教育經費，並特地邀請活動愛心大使八三夭在熱舞後精彩壓軸演唱，為社會傳遞正能量、促進健康生活。

全球人壽副董事長林文惠表示，今年是全球人壽舉辦大型健康促進活動的第3年，第一年萬人瑜珈活動締造了金氏世界紀錄，去年舉辦千人ZUMBA活動獲得熱烈迴響，每年都捐出部分活動報名費給予忠義基金會，今年也將繼續延續這股熱情與正能量，為台灣社會注入一股暖流。

活動當日由全球人壽副董事長林文惠、總經理馬君碩、樂活寶及13位ZUMBA老師和上千位參與民眾進行暖身大會舞開場，再由專業的ZUMBA師資群帶領大家一同體驗舞動ZUMBA的樂趣，不僅能舒展一下因為疫情「宅在家」的筋骨，更能釋放平時的壓力，暢快揮灑汗水。在90分鐘不停歇暢跳ZUMBA後，由活動愛心大使八三夭擔任壓軸暖心演唱人氣金曲，讓搖滾樂團的魅力與音樂的正能量，散播給社會大眾，貫徹全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念。

▲全球人壽150萬元全數捐予忠義基金會，協助失依兒少教育經費。（圖／全球人壽提供）

全球人壽表示，長年致力於將運動結合公益，推動公益善循環，自2015年起持續支持忠義基金會，利用公司多元化資源，以各種有形或無形的方式，提供忠義基金會的失依兒少經濟及精神上的幫助；運動，則是從海內外各層級的棒球賽事到因為愛萬人瑜珈，甚至是去年大獲好評的「因為愛，舞所聚ZUMBA」公益活動。

全球人壽延伸保險的核心精神，以實際行動關懷社會弱勢，持續將「愛與責任」之品牌理念散播至社會每個角落，不僅希望能用心照顧與守護保戶，更期望進一步為「愛台灣」挹注更多幸福溫暖的能量，協助失依兒少擁有安定、溫暖的家，讓失去關懷的孩子，能因為愛而幸福快樂的長大。