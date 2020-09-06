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4指標篩選好存股　7檔火速填息標的報你知

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投資達人股人阿勳強調篩選投資標的，成長力最重要，別落入高殖利率陷阱中。

圖、文／鏡週刊

低利率時代，銀行定存利率不到1%，民眾擔憂資產遲早會被通貨膨脹給吞噬，因此紛紛尋求更有效率的存錢方式，而「存股」成為許多人的投資首選。其中，殖利率為許多人挑選投資標的的指標，但直接將殖利率當成存款年利率，這樣的想法過於重視息收，忽略了個股本身的成長性。

把殖利率直接想成在銀行儲蓄的年利率，這樣的想法是錯誤的，因為導致殖利率變化的因素太多，因此在篩選存股標的時，股人阿勳建議納入以下篩選指標，逐步挑選：

步驟1.殖利率大於5%的個股

請繼續往下閱讀...

台股平均殖利率3.67%，想要存股當然要選平均以上的股票，而光是殖利率大於5%的個股就有391家，足以幫我們完成第一步篩選。

步驟2.連續5年都有穩定發放股利與填息成功

存股族目標是希望為自己打造穩定的現金流，每年都能領到股息屬必要條件，且領到股息後最好股價還能快速填息。此可觀察個股連續5年是否都有發放股息、並且填息成功，若過去5年達陣，推估未來也有很大的機率會照著走。

步驟3.近3年EPS皆有成長

因為殖利率是落後指標，投資人買進股票當然還是希望它穩定成長，營收能夠逐年增加，此可藉由近3年EPS成長性，確認個股是否仍具成長力。

步驟4.與平均5年殖利率相比

若是今年殖利率與平均5年殖利率差距過大，代表這間公司正在經歷轉變，則必須找出導致差異過大的原因。

4步驟挑出速填息高成長股票

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，記者整理。


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