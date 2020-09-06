0056成分股大檢視　15檔賺股息又賺價差

圖、文／鏡週刊

元大高股息（0056）是許多想要穩定領息的投資人首選，而當中的個股是從台灣50指數及臺灣中型100指數成分股篩選出來，在規模與流動性上具有一定的品質，殖利率表現也都介於3～7%間，加上填息天數為篩選因子，可挑出15檔股息與價差雙獲利的個股。

元大高股息（0056）是許多想要穩定領息的投資人首選，而0056追蹤台灣高股息指數，成分股是由台灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準，並挑選出未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股。

換言之，0056已歷經流動性測試篩選，若從成分股裡挑出殖利率高又快速填息的個股，是否有利可圖呢？投資達人股人阿勳分析，一檔股票之所以可以快速填息，有兩大因素：

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1.具有高度成長力。由於公司營收不斷成長，自然吸引投資人目光，因此填息速度快。

2.法人籌碼、大戶比重高。所謂大戶指的是擁有千張以上的股東，比重越高填息的速度越快。

0056裡30檔成分股中，目前已經有15檔完成填息，其中技嘉、華新科只花兩天的時間就完成填息。剩餘的15檔成分股中，微星、健鼎、潤泰全3檔個股雖還未達成填息，但根據往年經驗，這3檔個股在過去的3年，都在100天內完成填息任務。

而仔細一看，15檔完成填息的個股大多集中在電子產業。股人阿勳分析，以往金融股最受存股族愛戴，但在低利率時代，金融業的成長受限，再加上近期台股處於高檔，當中又以科技類股的成長幅度最大，吸引更多資金投資電子股，填息速度也因此提升。

0056成分股中已有15檔完成填息

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