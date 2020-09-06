光寶科技落實減碳目標、推動海洋保育　獲企業公民獎殊榮

▲光寶科技總經理邱森彬（右）出席頒獎典禮接受殊榮。（圖／光寶科提供）

財經中心／台北報導

電源供應器大廠「光寶科技」（2301）第14次獲得《天下雜誌》大型企業的企業公民獎。光寶表示，長期持續與社區、公益組織及產官學界等合作推動社區認輔、光寶創新獎、百年樹人計畫等活動之外，近年來更進一步新增海洋保育倡議、公益綠電、友善生態暨永續科技產品等響應聯合國永續發展目標（SDGs）的行動。

光寶指出，《天下雜誌》評審團以光寶為國內積極投入CSR的先行者之一，在堅定且持續的實踐中，仍然不斷創新使CSR各個環節都能有益於社會、環境與經濟發展，再度給予獎項肯定。

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光寶科技總經理邱森彬表示，光寶向來重視營運透明度與公司治理、積極落實公司的永續策略，環境保護上更採取負責任的行動，2019年成立直屬董事會的企業永續發展委員會，積極推動及強化環境永續相關之公司治理機能；同時自主承諾於2025年達成減少39.3%的碳排放量，該目標已通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）審查。

此外，光寶響應聯合國永續發展目標，2018年啟動海洋廢棄物循環再利用專案，攜手國內可處理海廢保麗龍的社會企業、澎湖縣環保局與光寶供應商，將回收後的海廢保麗龍改質為再生塑料，進一步製成電腦周邊商品，如鍵盤、滑鼠等。

今年更進一步將全球首創可現場就地處理、大幅縮減海廢保麗龍運輸容積達九成的貨櫃，分別捐贈澎湖與金門縣政府，預估每年可就地處理海廢保麗龍達50噸以上。

在社會共融方面，光寶展開結合「環保樂跑、綠能減碳、社會培力」三重公益力的「宜蘭竹林養護院公益綠電專案」，預計完成後每年可產生3萬5000度綠電，為地球減下370公噸CO2e碳排放量，節省約10%的電費支出；而竹林養護院未來亦可透過再生能源憑證（T-REC）交易所獲得額外收入。

光寶今年甫獲得「碳揭露專案」（Carbon Disclosure Project, CDP 2019）「A」級評等、已連續9年獲選「道瓊全球永續指數」DJSI成分股、連續7年獲選摩根史丹利（MSCI）ESG領導者指數成份股。

在國內，光寶也獲得2020年《遠見雜誌》企業社會責任獎CSR大調查—電子科技業首獎、台灣證交所與櫃買中心共同進行的2020年公司治理評鑑排名前百分之五、獲選「FTSE4Good台灣永續指數」成份股、十四度獲得《天下雜誌》大型企業之企業公民獎、TCSA 2019台灣十大永續典範公司獎、永續報告白金獎與氣候領袖獎。