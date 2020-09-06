資金匯回專案倒數　國人搶買目標債

▲法人指出目前市場目標到期債多以新興市場為主。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

海外資金匯回專法優惠稅率將剩不到一年，根據財政部統計，申請匯回金額已逾2,000億元；官員指出，自香港國安法上路後，加速台商資金匯回速度。投資信託機構為符合市場需求，自年初迄今發行15檔目標到期債券，佔所有基金發行投資比重約36%，發行比重最為大宗。

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金經理人許豑勻分析，根據專法匯回資金有25%可投入信託與全委專戶，以及八大類金融投資等，現在進入第2年，儘管稅額比重提高，但美中貿易、科技戰火持續延燒，台商面臨兩大經濟體衝擊夾殺下，預期將加速資金匯回意願。

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目前低利率環伺下，新興市場目標債最符合此專案投資人需求，若在無違約風險下，除進場時到期收益率收益目標符合投資人期待外，投資期間鎖定無需擔憂市場波動風險；再則，新興到期目標債基金擁各類幣外幣級別，可符合專案投資人需求，無匯率風險問題。因此，目標到期債基金規模持續創下新高，據統計目標到期債券基金規模來至3,358億新台幣，近4年規模成長規模高達190倍，備受台灣投資人青睞。

許豑勻進一步指出，目前市場共有92檔目標到期債，其多佈局新興市場為主，但目標到期債券基金種類繁多，建議以基礎建設為佳，主要係因新興國家經濟發展以基礎建設為發展動力，即使疫情沒有發生，全球各國仍持續不斷的建設發展，基建債擁營運護城河，體質最為看好。故相對於各類債券，新興基建債收益佳且波動度相對較低。

全球政府寬鬆政策將持續支持景氣復甦，新興基礎債因結構體質佳因素，預期債券違約率處於低檔；隨新興債券價格回升，先前流出資金將率先回流，料新興債利差仍有收斂空間，後市表現仍值得期待。綜觀而言，隨資金匯回專案倒數，新興目標到期債基金鎖定期間、預期收益明確，且精準對焦基礎建設優勢產業，可提供投資人違約率低、收益穩定優質收益商品。