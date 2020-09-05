勞保年改恐「砍月退3成」　網炸鍋：是要把退休的人逼到絕境

▲所得替代率將從1.55％降到1.3％，未來退休金恐將大減3成。（圖／CTWANT提供）

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勞動部日前表示，勞保年改將在2年內登場，年改選項將包括溯及既往。據了解，勞動部工作坊的學者專家，對勞保每年的所得替代率從1.55％降到1.3％，已有大致共識，確保勞保退休金財務再撐25年以上。

根據勞保財務精算報告，破產年限可能就在2026年，勞保年金改革已是大勢所趨。勞動部今表示，從未朝大幅調整的方向研議，相關的配套亦會溫和穩健，逐步調整，不會一次到位。工作坊討論雖屬諮詢意見，有待日後研擬具體方案，但勞動部長許銘春已向媒體暗示，不但溯及既往，還會更動所得替代率，勞工們退休金將大減3成。

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對於退休金將有可能被大砍3成，許多網友氣憤在網路上回應，「真的是最軟的一塊啊，最好砍了」、「資進黨隨便一個議題就成立百億基金，不是錢多到用不完嗎?」、「我媽也才領1萬2，還砍3成？」、「勞保年金多數人都是1-2萬，要砍3成，還要朔及既往，這要把已經退休的人逼到絕境吧。」

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