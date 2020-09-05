快晉升「FIRE族群」！4種訣竅更靠近退休生活：30歲就可以

▲越早規畫就能越快存到足夠的退休金。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果能夠及早存到足夠的錢，日後自然能財務自由、提早退休，過著自己喜歡的生活。單純以勞工退休金就想過著自己想要的生活可說是天方夜譚，因此如果能在拿到薪水時，就先撥一部分出來到帳戶中，同時適時的投資，之後就可以透過複利效應，及早存到足夠的現金，應付未來的退休生活。

「新鮮理財人x職場人理財」在IG「freshgradmoney」上，以「下班後賺更多，未來當自己的提款機（月薪極大化）」為題發文，美國的年輕族群間，流行「FIRE運動（Financial Independence and Retire Early）」，倡導經濟獨立、提早退休，只要早點過上理想的生活，就不必再看他人臉色。

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文中指出，如果想要成為FIRE族群的一員，不妨在一領到薪水時，就先撥出一部分到未來的帳戶內，這樣日後退休就不會僅有微薄的勞工退休金可以使用；且不一定要等到65歲才能退休，只要存夠錢、財富自由，30歲也可以退休。

文中點出成為FIRE族群的4種方法：

1. 增加收入

2. 減少支出

3. 提高儲蓄率（不是只放銀行）

4. 要讓錢開始幫忙工作（被動式投資）

文中也點出FIRE族群常用的投資商品：

1. 年報酬5%以上的投資商品

2. 指數股票型基金（ETF）

文末也強調，如果想要享有掌控自己人生的權利，就不該只是領死薪水，應該要適時的投資、理財，才能透過複利效應，讓自己更快成為FIRE族群。