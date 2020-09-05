泰山、福壽、大統益響應！黃豆油大師檢定首度線上測試今登場

▲美國黃豆出口協會今（5）日舉行「黃豆油大師檢定」考試，受到疫情衝擊，今年首度改為線上測試。（圖／美國黃豆出口協會提供）

記者林淑慧／台北報導

美國黃豆出口協會今（5）日舉行「黃豆油大師檢定」考試，受到疫情衝擊，今年首度改為線上測試，油脂大廠如統一集團旗下大統益、福壽、南僑、大成與泰山，均派員參與此次測試，通過檢定者除了獲得證書之外，更有機會遠赴美國考察見習。

美國黃豆出口協會與台灣區植物油製煉工業同業公會聯合主辦「黃豆油大師檢定(Soy Oil Master)」，今、明二天舉辦線上測驗，參與學員透過專家錄製得線上教學影片，在家安心學習與參加線上考試，主辦單位預計將於9月23日舉辦頒獎典禮，邀請通過檢定之學員至會場接受表揚，並頒發徽章與證書。

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美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥表示，美國和巴西是世界上最大的黃豆出口國。台灣一年進口約250萬噸的黃豆，主要來自於美國，而其中75%作為黃豆油提煉；有鑑於國內黃豆油使用普及，舉辦黃豆油大師檢定測驗，包括如營養成分、黃豆油製造過程、油脂特色等專業知識，讓業者與消費者們都能有正確的油脂使用觀念。

食品工業發展研究所朱燕華主任指出，高油酸黃豆油含有必需脂肪酸、膽固醇含量低，因為其發煙點高，油煙少，油炸用油使用時間大於24小時，意味著成本的節省，對於飯店業者、食品製造商、食品科學家、廚師、學校、政府等單位，都是很好的選擇。

針對黃豆與黃豆油的營養價值，好食課林世航執行長指出，黃豆油約含85%的不飽和脂肪酸，其飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸的比例，相當接近美國心臟協會所建議的油脂攝取比例，讓消費者可選擇的健康油品又多了一種。