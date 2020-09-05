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日政壇傳最快10月解散眾院！防疫vs正式政府　新首相挑戰雙面刃

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▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

文／中央社東京5日綜合外電報導

日本首相安倍晉三表明辭意後，待自民黨新任總裁出爐料將成下任首相，目前呼聲最高的是內閣官房長官菅義偉，一旦上任首先要面對是否解散眾議院改選，這也可能成為一把雙面刃。

日本時事通信社報導，自民黨總裁（黨主席）因為安倍請辭出缺，將於14日進行補選，菅義偉是目前參選3人中呼聲最高人選；由於自民黨掌握國會參眾兩院優勢席次，自民黨總裁預料將在「首相指名選舉」上獲選為新任首相。

開始有愈來愈多看法認為，如果菅義偉順利當選自民黨總裁並就任新首相的話，將會下定決心儘快解散眾議院進行大選。

報導分析，這種看法主要來自這幾天菅義偉對這項議題的發言出現變化。目前政壇已有人臆測，眾議院改選最快將在「10月13日公告、10月25日投開票」。

不過，日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天在電視節目上表示，「（解散眾議院）由成為新任首相的人來判斷」。

▲▼北韓試射導彈，日本內閣內閣官房長官菅義偉發表談話。（圖／路透社）

▲日本內閣官房長官菅義偉發表談話。（圖／路透社）

菅義偉被問到如果擔任首相，儘早解散眾議院的可能性，他回應：「由成為新任首相的人來判斷，現在對國民來說最優先事項就是防疫，難道不應該打造一個令人安心及安全的狀況嗎？」

菅義偉還說，解散國會必須是首相說了才算數，過與不及都不行。

時事通信社報導，菅義偉3日在電視節目上談到解散眾議院可能性時說，要視情況而定，「應該在疫情下客觀思考國民希望我們做什麼」。

相對於菅義偉1日在記者會上面對相同提問時的答覆「目前課題是防疫」來看，已有明顯變化。

表態在自民黨總裁選舉支持菅義偉的麻生派會長、副首相麻生太郎，一直都主張及早解散眾議院。菅義偉陣營相關人士說，「（自民黨幹事長）二階俊博也想解散眾議院」。

一般來說，日本新政府上路之初，內閣支持率都會出現「慶祝行情」，之後就開始下滑，因此，麻生與二階希望早點解散眾議院，應是著眼於此。菅義偉對解散眾議院態度出現些微變化，有可能是受到黨內派閥幹部的影響。

日本朝日新聞所做民調顯示，菅義偉被認為是最合適的安倍接班人，領先第2名的自民黨前幹事長石破茂逾10個百分點，自民黨內部人士說，有這樣的數字就可以解散眾議院了。

▲▼日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨總裁候選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

菅義偉14日如果順利當選總裁，也是補足安倍未做完的大約一年任期，有看法認為菅義偉屆時組閣不過是「臨時政府」，所以自民黨幹部認為，「如果解散後贏得眾議院大選，那就是正式政府了」。

至於可能解散眾議院時間點，目前傳出一個是10月25日投開票，另一個是跟大阪11月1日將舉行「大阪都構想」（將大阪府改制為大阪都）公民投票一起舉行。

不過，跟自民黨聯合執政的公明黨則反對儘早解散眾議院，理由是現在並非疫情逐漸平息的情況，不該舉行眾議院大選。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男，在安倍8月28日表明辭意時，就對「最快10月25日投票」表示警戒。另外，立憲民主黨與國民民主黨兩大在野黨將於9月15日成立新政黨，但可能來不及備戰眾議院大選，一旦真的在10月改選，看來是很難避免一場苦戰。

但自民黨這次選舉總裁採用不辦黨員投票的簡易方式，主要理由是不能在疫情發生時產生政治空窗，一旦在這個時間點改選眾議院，勢必會招致前後不一的質疑，甚至被批評不顧防疫。因此，是否要及早解散眾議院，對新任首相有可能是一把雙面刃。

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