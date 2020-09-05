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科技與傳產貨品兩樣情　8月出口金額微幅負成長

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一例一休,貨櫃減少,假日停工休息（圖／記者林世文攝）

▲今年我國出口狀態，資通訊產品與電子零組件表現相對亮眼、傳產則相對較弱（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部將在週一（7日）公布8月進出口情形，由於國際疫情仍舊嚴峻，全球經濟仍屬於復甦階段，加上去年基期偏高等根據財政部預估，8月的出口金額仍可能衰退，衰退幅度大約在0.5%到2.5%之間。

根據財政部分析，近幾個月出口因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，科技與傳產貨品處於強弱分明的態勢受惠於5G通訊、宅經濟、遠距商機等新興科技等電子零組件、資通訊產品今年前七月表現十分亮眼，出口金額維持成長0.5%。

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但是相對於傳產貨品6月甚至較去年同期衰退超過兩成、7月衰退一成多，不過衰退幅度已經明顯收斂。

中華經濟研究院公布8月採購經理人指數（PMI）與非製造業經理人指數，PMI回升到56%，為今年最快擴增速度；而NMI則也攀升到59.4%，顯見PMI與NMI雙雙擴張是疫情以來首見、景氣有回升趨勢。

台經院也指出，在貿易方面，疫情肆虐全球，使得上半年全球經濟需求近乎停滯，國際原油與原物料價格大幅走低，令傳統製造業生產動能疲弱，儘管國內出口尚有半導體高階製程和遠距工作需求支撐，使得今年上半年出口仍維持正成長，不過全球疫情至今尚未有效控制，整體需求回到正軌的速度仍有待觀察。

因此，台經院預估2020年第三季出口成長率為-1.6%、第四季為-0.1%，今年全年出口成長率則為-0.19%，較前次預測值下修1.93個百分點。

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