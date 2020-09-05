任性報復川普硬違規！伊朗鈾庫存超10倍　聯合國：未達核武器標準

▲聯合國IAEA代表與伊朗總統就核武問題見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

聯合國報告顯示，伊朗的濃縮鈾儲備與濃度都違反了核協議規定的上限。外媒報導，伊朗自川普放棄該協議並恢復制裁後，便頻繁故意違反核協議規定，以表抗議。不過，其他國家認為，保持核協議仍是重要的。

《香港電台》引述聯合國核監督機構「國際原子能機構」（IAEA）報告指出，截至8月25日，伊朗所擁有的低純度濃縮鈾已超過2105公斤，違反了核協議規定的上限，他們所生產的濃縮鈾濃度也達4.5%，同樣高於核協議規範。

▲伊朗公開違反協議，存有大量濃縮鈾並提煉其純度。（圖／達志影像／美聯社）

英國BBC指出，伊朗自去年起開始故意公開違反伊朗核協議，生產超出允許範圍的濃縮鈾，以報復美國總統川普放棄該協議後，還對伊朗恢復制裁。不過，伊朗控制其濃縮鈾的水準遠低於原子武器應用的要求。

資料顯示，伊朗在5月20日時的濃縮鈾只有1571公斤，在短短的3個月內就增加了5百公斤。根據核協議，伊朗只被允許保有202公斤的濃縮鈾，純度不可超過3.67%，但他目前所擁有的濃縮鈾比2015年簽署協議時高出了10倍之多。

參與簽署核協議的國家一致認為，雖然伊朗已違反協議內的限制條款，但保持核協議的有效度仍是重要的。此外，伊朗目前也允許IAEA保有對其核設備進行監管與檢測的權利，IAEA能夠判定他們是否儲存或使用未申報的核物料，與是否進行核活動。