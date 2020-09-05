性侵犯逃不掉！南韓研發新世代「電子腳鐐」搭配5G　聞汗臭阻犯罪

▲南韓透過電子腳鐐，偵測性侵犯一舉一動。（圖／記者吳銘峯攝）

記者羅翊宬／編譯

電子腳鐐用來監測、追蹤出獄後的性侵犯所在位置，然而不管式在台灣或是南韓，皆曾傳出不少犯人減掉電子腳鐐後繼續做案的新聞。對此，南韓政府擬定計畫要投入新世代電子腳鐐研發，可透過偵測汗味、體味、皮膚排出物質等生理資訊，來監測犯人的身心靈狀態，甚至能早先一部預防犯罪，預計2023年上路。

根據《韓聯社》報導，南韓推出「新世代智能半導體技術研發事業」，其中便包含電子腳鐐所需的半導體研發。該技術由FYD（에프와이디）、Melpeo（멜퍼）、Hyperion Tech（하이페리온테크）等電子零件製造商投入相關研發與生產工作，預計2023年能投入市場。

報導指出，目前南韓境內廣泛運用的第五代電子腳鐐，以GPS定位系統向法務部中央管控系統定時傳送位置，並搭配4G通信技術；然而研究團隊的目標，是希望在第七代電子腳鐐研發中，融入半導體晶片，以5G通訊技術為基礎，搭配人工智慧（AI），透過監測生物信號反應來達成遠端監控犯人的效果。

若第七代電子腳鐐順利研發，不僅能更快向法務部中央管控系統傳送訊息，更能即時測得犯人的酒精濃度等，藉此釐清犯人有無飲酒過量、甚至吸毒。

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