加利濫竽充數有前科！ 3月被海關查扣7萬片偽標口罩

▲加利非醫用口罩流入新北藥局。（資料圖／記者崔至雲攝）

記者吳佳穎/台北報導

加利以中國進口的「非醫用口罩」混充醫用口罩提交，早有前科。經濟部長王美花指出，加利3月就趁進口「口罩機」時，順便從中國進口偽標MIT的口罩7萬片，當時還辯稱是口罩機試作的樣本，但全被海關沒收。」沒想到後來，6月開放進口非醫用口罩，濫竽充數行為又再發生一次。

經濟部長王美花今（5）日出席「2020智慧城鄉嘉年華－智趣橫生 樂在改變」活動，對「假醫用口罩事件」發表上述看法。

不過王美花說，3月發生的事和目前這批口罩無關。昨（4）日經濟部也調閱資料，發現加利在徵用期間並沒有進口口罩，是6月之後才進。經濟部也會再看其他家口罩廠6月的進口資料來嚴查。

她指出，由於加利用「非醫療口罩」名目進口，已經流到市面上的，有無符合醫用標準要另外驗，但不管有沒有符合，都不該把非醫用的拿來混充提交。

據經濟部了解，這些「偽標口罩」大部份還是從中國進口的，查到的都是成品。

王美花說，目前並沒阻擋非醫用口罩進口，提供工業等使用，只是不希望誤用。被徵用廠商，政府都會提供最重要的熔噴布原料，價格也是市面上的一半。目前國外疫情仍不好，指揮中心也規畫徵用要到年底，讓國人都有價格合理又好的口罩，隨時保護自己。