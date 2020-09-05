白宮徹查政府涉中資金　新一輪抗中對策將展開

▲美中關係日益緊張，白宮動作頻頻，經常祭出針對中國的制裁。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

美中關係日益緊張，白宮卻在此時被爆料，要求美國所有政府部門提交所有與中國相關經費的資料，以便決策者在處理美中關係與制定戰略計劃時，可清楚了解美國對中國的支出狀況。

據路透社報導，白宮管理和預算辦公室（OMB） 8月27日發出文件，指示美國各機構盤點有關「支持中國的聯邦資金用途與金額」，以及「對抗中國不公平競爭、惡意活動和全球影響專案資金」的資料。

這份名為「與中國的戰略競爭一覽」的檔案並沒有說明這些資訊將如何被應用，但它將幫助決策者了解政府的涉中支出，與在處理美中關係時的戰略目標優先順序。

▲OBM表示，此次盤點能協助決策者在處理中國相關事宜時了解戰略目標優先順序。（圖／路透）

OBM發言人向路透社證實，他們要求聯邦機構提供所有用於對抗中國或可能援助中國的資金細項，此舉是為了讓美國繼續保持強大，並在對抗中國等競爭對手時處於有利地位。

該文件還要求各單位提供所有美國政府用於「對抗中國的惡意影響或與美國利益不一致的行為」的資金資料，如「為對抗『一帶一路』倡議專案提供資金」以及「為軍事行動、裝備和基礎設施提供資金」等都須列入在案。

文件也要求各單位列出在抗衡中國科技實力的相關經費，其中包括了5G、人工智慧和機器學習、網路和系統安全、自動駕駛和電動車、太空技術等關鍵科技領域。

上周，美國以「參與南海建設與軍事行動」為由，將24家中國公司列入黑名單。這是美國首次就這一有爭議的戰略航道對中國採取制裁措施。