手搖飲比便當貴！他只能接受一杯50元　網嘆：懷念珍奶25元的日子





▲手搖飲越來越貴。（圖／記者林世文攝）

記者施怡妏／綜合報導

10年前一杯珍奶普遍是30元左右，多年過去隨著物價上漲，現在越來越多走高價的手搖飲店出現，有的甚至一杯還破百。有網友認為，現在手搖飲越來越貴，甚至比一個便當還要貴，「個人最多接受就50元，一杯手搖飲多少錢大家可以接受？」

原PO在PTT發文寫道，現在市面上販賣的手搖飲越來越貴，有的都可以買一個便當，甚至連破百的都有，「看新聞某飲料店一杯賣220元，其實我真的有點嚇到，個人最多接受就50元吧，最常喝的是百香雙響砲。」

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貼文發出後，許多人能接受的價錢都是60元，「常態的60元內，嚐鮮的150元內」、「鮮果類的60元以內，純茶30元」、「珍奶60元是極限」、「嚐鮮大概90元左右，平常喝的40元」、「超過100元不能接受，一般常買的是30到50元左右」、「90元極限，常喝的是40到60元之間」、「最多50元是極限了」。

▲有網友留言表示，想念以前一杯25元的珍奶。（圖／達志影像）

也有其他網友表示，「只喝人家請的，花錢慢性自殺幹嘛」、「有人請我才喝」、「因為定位在飲料所以覺得驚人，但如果定位在甜點的話，好像比較能理解，就是食用方式不同」、「都是那些上遊、房東再賺」、「懷念一杯珍奶25塊的日子」。