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填息快就是撿到寶？　達人曝台股殖利率陷阱

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台股平均殖利率3.67%，僅次於英國與新加坡股票市場。

圖、文／鏡週刊

9月邁入除權息尾聲，是檢視個股填息與未來投資潛力的時刻。對存股族而言，殖利率是一大考量，台股光是殖利率大於5%的個股就有391家，但究竟該怎麼挑才能存對股呢？

根據證交所資料，台股平均殖利率3.67%，僅次於英國與新加坡股票市場，對於追求息收的民眾深具吸引力。加上疫情期間，寬鬆貨幣下熱錢湧入台股，也讓台股加權指數在7月一舉突破1萬2682歷史高點，甚至一度站上1萬3000點大關。

如今9月也將邁入除權息尾聲，雖然領到現金股息，但股價也會因為除息而下跌，因此一檔個股究竟花多少時間達成填息、回到原來股價，也變得非常重要，否則領配息也只是把錢從左口袋變到右口袋，毫無獲利。

請繼續往下閱讀...

針對目前已除息的股票，先是挑選出殖利率大於5%的個股，再進一步篩出成功在5天內填息的公司，表格如下：

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，記者整理。 資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，記者整理。

但看到高殖利率又快速填息的個股可別見獵心喜，小心陷入「殖利率陷阱」。以大陸工業用縫紉機零組件大廠強信-KY為例，目前股價約40元，殖利率達10.1%，一天就填息，但其實受新冠肺炎影響，紡織產業資本支出大減，連帶影響出貨，該公司上半年營收5.45億元，年減39.7%。而殖利率之所以來到10.1%，全是因股價狂跌的關係。

事實上，7月22日強信-KY除息，當日即完成填息，而參與除息的投資人也都賺到股息，但隔天起強信-KY股價直落，從原本約46元跌到現在40元，跌幅為13%，代表領到股息的投資人都想盡快脫手。

「其實殖利率是我篩選股票的最後一步，重點還是公司的成長力。」投資達人股人阿勳分析，如果想要存股，建議進階檢視幾個指標：連續5年穩定發放股利、連續5年都有填息、近3年EPS有成長。最後還可與平均5年殖利率相比，若是今年與過去數據差距過大，就代表這間公司正在經歷轉變，則必須找出導致差異過大的原因。


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