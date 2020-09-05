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零股盤中交易將上路　達人買賣4心法曝光

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零股投資門檻低，是小資族投資股票的首選，挑對標的慢慢存也能滾大資產。

圖、文／鏡週刊

10月26日盤中零股交易即將上路，同時現行的盤後零股交易也將持續，讓投資零股變得更加彈性，撮合次數增加不僅可解決買不到零股的困境，預計未來零股的價格將會更貼近於現股價格。對於小資族來說，零股交易的好處是，大幅降低買股門檻，幾千元也可以錢進台股。但零股交易仍有眉角，尤其想靠零股滾大資產，選擇標的是關鍵，究竟投資人該怎麼做？

上班族張小姐，每月都會提撥收入的三分之一投資台灣50（0050）、元大高股息（0056），但受限於資金無法買入整張股票，她選擇零股交易，「但買零股不是想買就有，我常常槓龜，得連續好幾天下單。」小資買進4心法

張小姐說出許多零股投資人的心聲，但這樣的困境即將有解，因為10月26日盤中零股交易即將上路，買賣零股會變得更加彈性。國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，現行的盤後零股交易在2點半集合競價撮合，成交機會只有一次；但盤中零股交易時間拉長，從上午9點至下午1點半，每3分鐘集合競價撮合成交。

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盤中零股交易將上路，現行的盤後零股交易也將持續，投資零股變得更加彈性。

為了避免行情波動劇烈，成交價超出投資人的預期，證交所也實施瞬間價格穩定措施，「成交價格漲跌超過前一次成交價格的上下3.5％時，當次撮合將延緩2分鐘，未來零股價格也會更貼近現股股價。」蔡明翰解釋。

預期盤中零股交易啟動後，將會迎來新一批的零股投資人，且券商也可能祭出更多手續費優惠。小資族想加入買股行列，以下彙整零股投資四心法。

　

心法1：加價提高成交機率

「15年前我也是小資族，也從買零股開始。」存股達人華倫老師周文偉說，直到現在每個月還是會買零股，他買零股策略有二：一，針對波動大的股票，小跌以零股買進，大跌買入整張股票。二，針對股價波動不大的股票，出現不穩定小跌時，也會趁機買入。

買零股到底該如何出價？周文偉坦言，現行盤後零股交易，通常價格都會比收盤價來得高，「如果真的很想買到，以股價100元以上的標的為例，我會加價1.5至2.5元。」

幫兒子從小理財，小樂選擇定期定額買零股存ETF。

針對未來盤中零股交易，在券商工作17年的財經部落客、效率理財王余家榮分析，撮合是以價格優先及時間優先原則進行成交，若要加價買進可從股價升降單位開始慢慢加，以0050為例，可從0.05元起加價，但若是盤後零股交易，則建議加價0.5至1元。

心法2：中長線滾存效果好

「每月5日薪水一下來，我就會從薪資戶頭中轉16,000元到證券戶中，設定好盤後買零股，每月只花3分鐘在投資上。」余家榮坦言，剛當營業員時做短線，短短一年幾乎賠光薪水，在接觸指數投資後，他發現定期定額買0050績效更好，「買進持有並將股息再投入，回測下來投資15年，年化報酬可達8％。」

蔡明翰分析投資賺錢關鍵在於選股與選時，「越是短線，進場點就越重要；但如果是長線投資，進場點反而不重要，選股才是關鍵。尤其小資族資金不多，以時間滾存效果最好，因此投資零股應以中長線為主。」

　

心法3：篩選標的的三重點

至於要怎麼篩選零股標的呢？流動性、基本面與分散投資是重點。

一、流動性高：余家榮分析，當委託買進的股數，與市場上委託賣出的股數不一致時，自然不容易成交，這種事最常發生在冷門股，因此投資前應考量流動性。「買到零股是一回事，但別忘了要賣得出去才能獲利。」蔡明翰叮嚀，整股日成交量小於一百張的股票，現股流動性可能都有問題，更別說零股，應避免投資。

二、基本面穩健：「挑選個股首重基本面，股東權益報酬率（ROE）最好大於15％，淨利要高。」存股達人小樂建議，投資零股要以產業龍頭股為主，統一、兆豐金、遠傳、元大臺灣ESG永續（00850）與0056都是他推薦的標的。

周文偉則偏愛民生消費股，他解釋，不碰電子股是因為無法預測未來變化，「但以大統益為例，10年之後人們還是會用沙拉油炒菜。」財報方面，周文偉會要求毛利率大於20％、營業利益率大於10％、ROE大於15％等。針對零股新手，他推薦0050、0056、食品類股、官股銀行、電信股等標的。

達人建議，存零股應以產業龍頭股為主，金控可留意兆豐金。

三、分散投資降低風險：「我把投資分成必修與選修，必修就是買進追蹤大盤的指數，包括0050、富邦台50（006208），至少放一半資金；選修則是投資你有興趣的個股。」余家榮坦言，去年大盤成長30％，但多數投資人還是賠錢，但如果堅持一半必修，即使選修賠了錢，至少還可以保全部分資產。

小樂表示，投資要盡可能分散，「假設每月有10,000元可以投資，最好把資金分成3檔。」對於剛進入資本市場的新手，蔡明翰建議，以大型權值股為主，當中包含電子、傳產、金融等產業，依照個人對產業未來的前景，分配投資比例。

心法4：定期定額抗人性

「其實買零股最簡單的方式，就是透過券商定期定額的服務。」小樂表示，他透過定期定額幫二個兒子規劃投資，將領到的壓歲錢每月扣款一次，買進00850與0056，目前也都有10至20％的報酬率。

即使資產累積上千萬元，周文偉每月看到關注標的小跌，還是會買零股投資。

至於挑選券商，小樂分享三大準則：一，手續費越低越好。一般交易手續費為千分之1.425，通常最低收取20元，換言之買進零股的金額必須大於14,035元才划算，但許多券商也提供優惠，最低手續費只要一元。二，選擇適合的扣款日期，每家券商提供扣款日不同，可依照個人規劃挑選。三，標的數量越多操作越彈性，因為未來要更換投資組合選擇相對多。

「定期定額可以幫助我們對抗人性弱點，特別是遇到股市大跌時，很多人都想趁機加碼，卻下不了手，但透過券商定期定額服務，它會自動幫你扣款。」周文偉建議，可設定月初、月中、月底分批投入資金。余家榮分析，透過定期定額不僅可平滑持股成本，且提早進入市場也就越早享受到報酬，「比起每月投入10,000元，存了10萬元再去買一張0050，還要考慮進場時機，定期定額壓力較小。」

　

善用券商定期定額買零股服務，免自己下單，還可對抗人性。

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