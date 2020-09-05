休閒農場國有地權利金優惠最低2折　宜蘭縣受惠最多

▲休閒農場範圍內如果受託經營國有非公用土地的業者，權利金可望打二到五折的優惠。（圖／記者陳涵茵攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

為了協助休閒農業產業發展，國產署表示，休閒農場經營範圍內有受託經營國有非公用土地者，權利金可打兩折或五折，但是必須依農委會輔導規定，並經地方主管機關核准，計有17家業者可望受惠，其中宜蘭縣有四家業者受惠，可說是受惠最多。

國產署表示，為了配合農委會扶植休閒農業產業發展，國產署與休閒農業者座談，了解休閒農業使用國有土地面臨的狀況。

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國產署表示，國有非公用土地委託經營業務是配合各地方政府扶植發展產業需求，提供民間投資需用地多元方式之一，農委會今年7月修正《休閒農業輔導管理條例》新增休閒農業範圍內有國有土地委託經營權利金優惠計收方式規定，並由休閒農場委託經營農場業者向縣市政府申請核發優惠範圍認定書後，再向國產署申請按優惠基準計算委託經營權利金。

國產署表示，依照土地使用情形，如果是住宿設施、餐飲設施、農產品加工釀造場、農產品或農村文物展售中心以及教育解說中心者，則仍依據《國有財產法》計收委營權利金。但是如果符合特定條件且經由地方政府核准，權利金可以折半、如果休閒農場維持農業使用範圍者權利金優惠最低可以打兩折。

目前有九縣市、17家業者可望受惠，宜蘭縣有四家、新北市有三家，台中市、雲林縣、屏東縣各兩家；花蓮縣、新竹縣、南投縣及台東縣各有一家，不少業者都維持農業使用範圍，所以可以享受最低兩折的優惠。