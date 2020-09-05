王毅嗆付出代價！捷克議長「克服恐懼」訪台：盼中國承認對等關係

記者羅翊宬／綜合報導

捷克參議院議長韋特齊（Miloš Vystrčil）率領近90人來訪台灣，成為國內連日來的關注焦點，昨（4）日晚間結束6天訪台行程，搭乘華航包機返回捷克。對此中國外交部長王毅曾恫嚇「要付出沉重代價」；他表示，雖然對此發言同樣感到擔憂、恐懼，但勇氣的真諦並非在於害不害怕，而是在於能否可服恐懼、承擔責任。

▲總統蔡英文接見捷克議長韋特齊，追贈已故議長柯佳洛勳章。（圖／記者呂佳賢攝）

王毅在訪問德國時曾針對韋特齊訪台一事表示，「挑戰一個中國原則，是與14億人為敵，中國政府不會坐視不管，必定要其為自己短視的行為與政治投機付出沉重代價。」

對於如此沉重的威脅，韋特齊在接受《中央社》訪問時只表示勇氣的真諦在於克服恐懼，因為唯有克服恐懼，才能享有自由與民主，「我非常不喜歡王毅的發言」

韋特齊也談到，事實上捷克也與中國維持經貿間的往來，他也不反對，因為台灣同樣與中國在經濟交流上關係甚密，「然而兩國若維持經貿間的連結，前提是雙方關係必須是對等的。」

韋特齊表示，「無法接受捷克在面對中國時，是從屬、卑屈的地位，也不願捷克在經濟上過度依賴中國。因為歷史上，捷克也曾過度依賴非民主體制的世界強權（指蘇聯）。」

事實上，身為捷克參議院議長，韋特齊非常深刻地瞭解捷克從過往至今在政治上、經濟上所面臨的困境。他曾在訪台前向當地媒體表示，應及早擺脫對中國言聽計從的情況，「過度仰賴、受控於非民主政權，對於維持自身國家的主權上來說非常危險！」

而韋特齊的擔憂有憑有據，因為在其率領大陣仗訪台後，其國內、乃至於全歐洲知名的鋼琴製造商佩卓夫鋼琴便面臨突然遭來自北京的客戶取消訂單的窘境。該客戶透露，中國政府正計畫對捷克產品實施禁運，若違法可能須繳大筆罰金。據悉，佩卓夫鋼琴的營業額有35%來自中國。

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