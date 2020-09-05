拿大水桶當存錢筒！百元鈔票「滿到洞口」　網驚：至少30萬

▲有網友分享，自己最原始的存錢法。（圖／翻攝自Facebook／存錢公社）

記者施怡妏／綜合報導

每個人都有自己獨特的存錢法，有些人選擇存在銀行裡，也有許多人享受於殺豬公的療癒時刻，覺得特別有成就感，有網友分享自己的存錢法，利用大塑膠水桶當作存錢筒，三大桶有硬幣還有鈔票，鈔票桶還有1000元和2000元，還有網友估計加起來「至少30萬以上吧」。

原PO在臉書「存錢公社」發文，秀出自己「最原始的存錢法」。照片上有三大塑膠水桶，50元硬幣裝一桶，10、5、1元硬幣一桶，第三桶則是裝鈔票。鈔票桶內除了100元之外，還有500元、1000元、2000元鈔，滿滿的一大桶，紙鈔都滿到洞口，另外裝著硬幣的兩桶也有半桶多。

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網友們看完後紛紛驚呼，大讚原PO的驚人意志力以及耐心，「鈔票那個好驚人」、「覺得充滿鬥志太強了」、「超厲害的，要向你學習」、「紙鈔也這樣存太屌了，整理會很麻煩喔」、「方便小偷搬運」、「聚寶盆」、「還沒存滿，搞不好就先換新鈔新鈔了」。也有不少網友笑問，「想整哪位銀行」、「希望你存完可以再告知，去銀行換錢的過程」、「拿去銀行，行員臉應該超臭」。

土法煉鋼的存錢法，沒想到也有網友是這樣的做法，「我也這樣存」、「算得時候會很開心，終於有成果」、「以前也會這樣存，但怕火災或被偷，之後都放銀行了」。也有網友建議原PO可以存到銀行裡，還可以賺利息，「看在愛投資的人眼裡必嘆『真是把閒錢死養了』」、「存錢很好，但是這沒辦法生錢仔啊」、「領不到利息的存錢法」。